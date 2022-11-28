Студент пермского медколледжа обвиняет преподавателя в избиении

Полицейские проводят проверку. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Он дождался, когда в аудитории почти никого не останется, подошел ко мне и сказал: «Я тебе сейчас [ударю]». Потом ударил в лицо и бил меня до тех пор, пока не увидел из носа кровь - рассказывает студент медицинского колледжа Антон Ивашкевич.

В редакцию «Комсомольской правды» обратился студент Пермского базового медицинского колледжа Антон Ивашкевич и рассказал, что в конце октября его избил преподаватель. Врачи диагностировали у него сотрясение мозга и перелом носа. По словам Антона, преподаватель сам отвез избитого им студента в отделение полиции, чтобы тот написал на него заявление, но через пару дней стал говорить, что произошедшее – нелепая случайность. Журналист «Комсомолки» разбирался в произошедшем.

Обострение конфликта

Антон Ивашкевич учится на втором курсе Пермского базового медицинского колледжа по специальности стоматология - ортопедическая. Учебу молодой человек совмещает с работой, не связанной с медициной, но когда освоит специальность, собирается уйти в нее с головой и лечить людей. По словам Антона, неприятельские отношения с преподавателем у него начались еще на первом курсе, со временем они переросли в конфликт, кульминацией которого послужила ситуация с кражей личных вещей в стенах учебного заведения. Антон проявил инициативу и решил разобраться в кражах, студент подозревал, что тем самым наживет себе врага, но иначе поступить он не мог.

- Некоторое оборудование для практических работ мы покупаем на свои деньги, - рассказывает Антон. – Эти вещи хранятся в личных ящиках студентов в лаборатории. В течение года у студентов периодически пропадали недорогие вещи, но в середине октября кражи участились. На обращение к преподавателю по поводу пропажи электро-шпателя и бормашинки он ответил, что их украли и добавил, что всегда предупреждал, что вещи не нужно оставлять «где попало». На следующий день из ящиков уже было украдено все, что можно. Мы тут же подошли к преподавателю, на что он нам ответил, что вещи украли не только у нас, и посоветовал искать «крысу» среди студентов вторых-третьих курсов. Я спросил, как остановить воровство, и почему лаборатория не оборудована камерами: «Ты что, самый умный? Знаешь, сколько это стоит?» - услышал я в ответ.

После этого разговора Антон и еще несколько студентов решили идти напрямую к директору.

- Мы пришли в главный корпус колледжа, но директора там не было, нас встретила завуч, – вспоминает Антон. – Она сказала, что знает о пропаже вещей и что это рук дело нашего преподавателя, но делал он это не из злого умысла, а чтобы нас проучить, так сказать, преподать урок, чтобы мы не оставляли вещи «где попало». Я возразил, сказав, что наши ящики - это специальное место для хранения. А ситуация, когда преподаватель, дождавшись пока студенты уйдут, берет их личные вещи без их ведома и относит к себе – это воровство.

Затаил обиду

По словам Антона, на следующий день преподаватель собрал всех студентов, достал мешок с вещами и выкинул его на пол, сказав, что на всех, кто на него пожаловался, у него будет персональная обида. По мнению Антона, план мести преподаватель вынашивал целую неделю и ждал подходящего случая. В этот же день он назначил пересдачу экзаменов студентам, у которых были хвосты.

- Пересдача выпала на 31 октября. В тот день я задержался в литейной комнате, - вспоминает Антон. – Преподаватель, дождавшись пока большая часть студентов уйдет, зашел в литейку и сказал: «Я тебе сейчас [ударю]». Я не воспринял его слова всерьез, но отложил работы и повернулся к нему – тут же мне прилетел удар в лицо, сломавший мне нос, после которого я был дезориентирован. Дальше последовала еще серия ударов. Остановился он только тогда, когда увидел, что из носа у меня течет кровь. Пока я не оправился от ударов он взял меня за руку, повел в учительскую и стал вытирать кровь.

- Что-то я погорячился… прости… заявление будешь на меня писать?

- Да, буду.

- Давай я тебя до отдела довезу.

По словам Антона, преподаватель привез его в Свердловский отдел полиции, но там заявление студента не приняли – не было паспорта. Антон пришел домой и вскоре почувствовал сильную головную боль и тошноту.

- Я вызвал скорую, и меня увезли в больницу, - рассказывает Антон. – Там меня осмотрели, сделали МРТ и диагностировали сотрясение мозга, ушиб мягких тканей и перелом носа. Через два дня я узнал, что преподаватель хочет обставить все как нелепую случайность: якобы он сломал мне нос дверью, когда заходил в литейную комнату, написав это в объяснительной директору.

Пишут жалобы директору и хотят отчислить

С момента конфликта прошло чуть больше трех недель. Все это время Антон и преподаватель друг с другом не разговаривают. Из преподавательского состава студент взаимодействует только с заместителем того самого преподавателя, которая, по словам Антона, устроила настоящую травлю. Она написала на студента заявление директору о том, что он приводит в колледж посторонних (речь идет о журналистах «Комсомолки», которые пришли пообщаться с преподавателем, – Ред.), постоянно повышает на него голос и грозит отчислить.

Когда мы пришли в колледж, чтобы поговорить с преподавателем, на месте его не застали, зато нам встретилась та самая заместитель. Разговора у нас не состоялось, женщина очень настойчиво требовала от нас удостоверения, а когда мы его предоставили, она эмоционально попросила нас удалиться. Уходя, мы слышали, как педагог кричит на Антона.

С преподавателем нам все же удалось поговорить – по телефону. Сперва он отказался как-либо комментировать произошедшее, сказав, что нужно дождаться конца проверки, а когда мы спросили его по поводу отчисления Антона и давления на него со стороны преподавателей, он ответил так:

- Абсолютно никакого давления на него не оказывается, конфликта у меня с ним не было. Ерунда это все. У него есть текущие долги, но это не оказывание давления. Они никак не приведут к отчислению, если будут исправлены. У любого студента есть право на исправление долгов, никто его отчислять не собирается, - сказал преподаватель.

Директор медколледжа также отказалась от комментариев, но заметила, что на студента готовится ответное заявление о клевете.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю подтвердили, что им поступило заявление от студента о травмах. Сейчас полицейские проводят проверку.

Интересы студента представляет известный пермский адвокат Килин Леонид Мартемьянович.

- Обстоятельства произошедшего находятся только на стадии дознания, - сообщил «КП» Леонид Килин. - Проверяется, насколько обосновано заявление Антона, соответствуют ли полученные повреждения заявленным им обстоятельствам, потому как обидчик утверждает, что повреждение было нанесено случайно - при открывании двери. Мой же подзащитный утверждает, что травмы были получены в результате избиения. Пока выводы делать рано, мы ждем результаты судмедэкспертизы и окончания дознания.

Эксперимент отца студента

Возмущенный произошедшим отец Антона пришел в колледж и проверил, насколько правдоподобна версия преподавателя.

- Вообще ударить дверью так, чтобы сломать нос, можно, только если человек стоит неподвижно прямо перед дверью, с вытянутой вперед шеей и ногами на ширине плеч. Более того, если даже преподаватель говорит правду, во что я категорически не верю, то при ударе нос должен был сломаться в левую сторону, но у моего сына перелом со смещением вправо! Кроме этого, удар бы пришелся не только на нос - на лбу тоже были бы заметны какие-то ссадины, синяки, но ничего этого нет. Ему наносили удары конкретно в область лица, - возмущается отец студента.

А что думают студенты?

Как рассказал нам Антон, в социальной сети есть неофициальная группа колледжа. Кто ее создал - неизвестно. Публикации там достаточно разнообразные: от потерянных вещей до вакансий в частных клиниках. Но студент попросил нас обратить внимание на несколько записей, где на анонимной основе, видимо, бывшие студенты рассказывают об их учебе. Датированы они еще июнем этого года. Вот одна из них:

Анонимный пост. Фото: скриншот из неофициальной группы колледжа в соцсетях

Также о конфликте Антона с преподавателем на анонимной основе рассказала одна из студенток.

- По лицу видно, что наш преподаватель, человек пьющий, но бог бы с ним, пьют многие, но наш - прямо на рабочем месте, это неприемлемо! Всегда в адрес учеников летят язвительные комментарии, что бьет по нашей самооценке. О конфликте могу сказать то, что почти с самого начала были в адрес Антона и обзывание при всей группе, также непонятные шутки в его адрес, с месяцами это как-то росло и пиком, наверное, было то, что преподаватель забрал вещи учеников из столов в лаборатории, и мы пошли разбираться. Нас записали на видео, где Антон сказал, что преподаватель вор и, естественно, преподавателю это видео показали. В день пересдачи экзаменов преподаватель был пьян, пока мы решали билеты, он насмехался над Антоном, а когда мы все разошлись, ударил его, я этого не видела, но Антону верю, - рассказала одна из студенток.

«Комсомолка» будет внимательно следить за развитием событий.

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