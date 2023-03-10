«Он был легендой уголовного розыска!» Полиция Прикамья прощается со своим заслуженным коллегой

Алексей Владимирович связал свою жизнь со службой в органах внутренних дел в 1994 году Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

9 марта, в свой день рождения, умер заместитель начальника управления угрозыска, полковник Алексей Андреев.

- Все ценили. Признавали. Отдавали должное. Умер в свой день рождения, - говорят о полковнике полиции Андрееве Алексее Владимировиче сослуживцы.

- ГУ МВД России по Пермскому краю с глубоким прискорбием сообщает, что 9 марта 2023 года скончался полковник полиции Андреев Алексей Владимирович, заместитель начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю, - рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе краевого полицейского главка. - Алексей Владимирович связал свою жизнь со службой в органах внутренних дел в 1994 году. После окончания Нижнетагильской специальной средней школы милиции начал работать в уголовном розыске. В дальнейшем этой службе посвятил всю свою жизнь.

В своей работе Алексей Владимирович неоднократно отмечал, что руководство ГУ МВД России по Пермскому краю придает особую значимость взаимодействию с жителями, содействующими правоохранителям в розыске пропавших людей. При этом отмечал, что иногда необдуманные действия волонтеров могут подтолкнуть тех, кто причастен к пропаже человека, к более тяжкому преступлению.

Чтобы этого избежать и четко согласовать действия поисковиков с полицией, летом 2020 года было заключено соглашение о порядке взаимодействия между Главным Управлением и поисковым отрядом им. Ирины Бухановой.

Среди коллег Алексей Владимирович пользовался заслуженным авторитетом и уважением. За годы службы был награжден Орденом Мужества, медалями МВД России «За доблесть в службе», «За отличие в службе» 1, 2, 3 степеней, именным оружием, нагрудным знаком МВД России «Почетный сотрудник МВД».

Сослуживцы вспоминают о нем: «12 лет в одном кабинете. Единственный, кому в башне разрешалось курить в кабинете. И Валяев, и Кошелев, и Давыдов, и Овсянников, и Щегловы - все ценили. Признавали. Отдавали должное. У него была подагра. В тапочках на службе ходил. Легенда, чего уж говорить».

Искренние соболезнования родным и близким. 10 марта проходит прощание, похороны Андреева Алексея Владимировича состоятся в субботу, 11 марта.

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