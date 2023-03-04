«Отдавала работе всю себя». В Перми умерла журналист Маргарита Неугодова

Маргартита Неугодова уделяла особое внимание освещению новостей в сфере культуры и искусства. Фото: Пермское отделнеие СЖР.

Грустную весть сообщили сегодня, 4 марта, в Пермском краевом отделении Союза журналистов России: умерла журналистка Маргарита Неугодова. Как сообщает издание «Звезда», 55-летняя Маргарита Федоровна много болела и долго лечилась. Вечером 3 марта она потеряла сознание. Врачи пытались ее реанимировать, но....

Маргарита Неугодова посвятила журналистике около 40 лет жизни. Отдавала ей всю себя, проявляя высокий профессионализм и ответственность. За свою долгую карьеру она успела поработать в газетах «Пермские новости», «Губернские вести», была редактором пермского приложения газеты «Советский спорт», обозревателем по социально-культурной проблематике в газетах «Звезда», «АиФ — Прикамье» и «Московский комсомолец в Перми», публиковалась в федеральных СМИ. Последним местом ее работы была должность пресс-секретаря Пермской краевой филармонии.

Много внимания она уделяла освещению новостей в сфере культуры и искусства. Неугодова стала первым лауреатом Пермской краевой премии имени Татьяны Петровны Черновой, которая ежегодно присуждается за достижения в сфере культуры и искусства Пермского края. Ей были подвластны самые трудные журналистские жанры — рецензии и зарисовки. Была хорошим организатором, отзывчивым товарищем. У нее было много друзей, плодотворных деловых и добросердечных контактов с коллегами.

- Кто только не изливал ей душу перед диктофоном – если собрать все интервью, может получиться не одна книга. У Маргариты был особый дар расположить к себе. Умная, талантливая, немножко экстравагантная, она была лицом пермской журналистики и просто очень хорошим человеком. Сколько выставок, концертов, премьер теперь так и не дождутся ее пера…, - вспоминают о Неугодовой коллеги из «Звезды».

- Да, последние годы она часто болела, но, едва выздоровев, снова начинала интенсивно работать. Маргарита была очень милая, добрая и ответственная. Общалась со всеми музыкантами, приезжавшими в Пермь, - вспоминает о неугодовой журналист «Комсомолки» Елена Третяькова.

Коллектив «Комсомольской правды» выражает глубокие соболезнования родным и близким Маргариты Федоровны.

Гражданская панихида состоится в понедельник, 6 марта, в Доме журналиста с 11:00 до 12:30. Отпевание пройдет в Церкви Всех Святых в 13:00.

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