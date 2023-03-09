Еще один житель Пермского края вернулся домой из украинского плена

Руслан Широбоковю Фото предоставлено исчтоником "КП-Пермь"

7 марта в результате очередного обмена пленными домой в Россию из украинского плена вернулись 90 военнослужащих. Один из них - житель села Елово Пермского края Руслан Широбоков. Об возвращении нашего земляка дмомой «Комосомолке»рассказал уполномоченный по правам человека Игорь Сапко.

«Первоначально речь шла об обмене по формуле «160 на 160», но в итоге Киев согласился обменять лишь 90 человек. Еще 15-го февраля в мой адрес поступило соответствующее заявление от мамы, Анастасии Елиферьевны. Оперативно подготовил ходатайство в адрес федерального уполномоченного Татьяны Москальковой и министра обороны Сергея Шойгу.

Сейчас Руслан проходит медицинское обследование в госпитале в Подмосковье, впереди ещё курс реабилитации. Пообщался по телефону с мамой, сложно передать на словах радость от доброго известия», - рассказал Игорь Сапко.

Как рассказали в Министерстве обороны РФ, освобожденных военнослужащих доставили в госпитали самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Всем им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

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