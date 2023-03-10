В Пермском крае прогремела снежная гроза

9 марта в Пермском крае произошло редкое погодное явление – снежная гроза. Фото: Олег УКЛАДОВ

- Сейчас только что гроза была, две молнии с громом, как летом, - комментирует свое видео житель Красновишерска Владимир Владимиров. – Только что были две мощные вспышки, как лампочка на улице включилась.

На кадрах, снятых во дворе частного дома видно, как на улице бушует непогода: идет ливневый снегопад, дует ветер и гремят раскаты грома.

Синоптики рассказали, что 9 марта в Пермском крае произошло редкое погодное явление – снежная гроза.

- Около 19.00 начала появляться информация о грозе на севере Пермского края, в Красновишерске, - рассказали специалисты метеорологического проекта Метеоролог.и.я. - В 18.40 на город обрушился ливневой снег в сопровождении порывистого ветра. Из-за метели наблюдалось ухудшение видимости до 150-200 метров. Основная прелесть заключалась в грозовых разрядах. Очевидцев грозы в Красновишерске много, что дает основания говорить о наличии явления.

- В Красновишерске при прохождении холодного фронта отмечалась гроза с сильным ливневым снегопадом и шквалистым усилением ветра, - сообщает ГИС-Центр ПГНИУ. - Также грозы, связанные с этой фронтальной системой, отмечались и в Кировской области.

С утра пятницы осадки наблюдаются в центральных районах Прикамья и в Перми. В результате прохождения теплого фронта днем температура воздуха повысится до +4…+6 градусов. В районе Березников сегодня ожидаются наиболее сильные осадки, уже начался сильный снегопад и в течение дня может выпасть до 20-25 мм осадков.

Днем и вечером 10 марта в южной части края ожидаются сильные порывы ветра – до 18 м/с, потеплеет до +4…+6 градусов.

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