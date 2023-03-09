Теплый фронт стал причиной повсеместных оттепелей в Прикамье

Следующую волну тепла, которая придет к нам 13 марта, можно будет назвать началом настоящей весны. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

9 марта днем из-за прохождения теплого фронта, оттепели отмечались почти по всей территории Пермского края. Нулевые и отрицательные температуры наблюдались лишь на крайнем севере и северо-западе региона.

- Теплее всего в Пермском крае было в Осе, где температура поднялась до +3,1 градусов, в Перми столбик термометра поднялся до +2,7, - сообщает телеграмм-канал ГИС-Центра ПГНИУ. - Повсеместно день стал самым теплым с начала года. Уже 10 марта в южной половине края будет еще значительно теплее.

Вместе с теплом пришли и осадки: в центральных районах слабые, на юге и на севере более сильные. В Чердыни выпало 7 мм снега, в Чернушке 6 мм в виде мокрого снега и дождя. Также отмечалось усиление ветра до 13-15 м/с.

- Эту оттепель можно назвать приходом метеорологической весны? – спросили у синоптиков.

- Пока нет, а вот следующую волну тепла, которая придет к нам в понедельник, можно будет назвать началом настоящей весны, - ответили они.

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