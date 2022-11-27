Фигуристы, выигравшие Гран-при в Перми, посвятили победу своим мамам

Александр, кстати, наш земляк, он родился в Березниках
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Анастасия Мишина и Александр Галлямов из Санкт-Петербурга стали первыми в парном катании на шестом этапе Гран-при России по фигурному катанию. Ребята тренируются в СК ФК Тамары Москвиной и набрали в Перми 237,30 баллов.
Александр, кстати, наш земляк, он родился в Березниках. Сразу после проката победители поделились своими впечатлениями от выступления.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
- Здравствуйте, поздравляем вас с победой! Как чувствуете себя?
- Намного лучше, чем вчера. Настроение гораздо лучше. С задачей справились в принципе удовлетворительно. Сейчас приедем домой, отдохнем, восстановимся.
- Александр, как боролись с неприятными ощущениями в ноге?
- Спасибо федерации, что поставляет витамины, медикаменты, обезболивающие мази. Они хорошо действуют. Прыжки приземлял без всяких проблем. Все отлично.
- Заметили, что вы все по-разному настраиваетесь на прокат. Вот вы, Саша, были в наушниках. Слушаете музыку, чтобы ничего сбивало?
- Да, это помогает не отвлекаться. Например, если вспомнить наши с Настей соревнования 3-4-летней давности, у меня были большие наушники, но они у меня сломались. И я купил себе маленькие. Они менее заметны и удобны.
- Что слушаешь?
- По-разному. Слушаю рок, вчера и сегодня – новый альбом «Фараона».
- Вы сегодня так легко катались. Складывается впечатление, что это показательные выступления.
- На самом деле ощущение зрителей и наше ощущение – не совпадают. Мы работаем, стараемся, чтобы зрителям казалось, что нам легко. Мы можем катать еще легче, и к следующим соревнованиям подготовимся еще лучше. Мы готовим разные программы. Зритель приходит разный, кому-то нравится классика, кому-то хочется, чтобы фигуристы зажигали.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
- Элвис просто блистал сегодня.
- Это точно…
- Ребят, сегодня отмечается День матери. Не хотите посвятить свою победу мамам?
- Безусловно. Самое важное, что мы сделали для наших мам – показали хороший прокат, - ответила Настя. - Например, моя мама не смотрит соревнования в прямом эфире, потому что очень переживает.
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