Пермский фигурист после удачного проката не сдержал эмоции и поцеловал лед

На трибунах Дворца спорта «Молот» творится что-то невероятное Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми проходит настоящий праздник большого спорта – мы принимаем шестой этап серии Гран-при России по фигурному катанию. На трибунах Дворца спорта «Молот» творится что-то невероятное. Зрители замирают в ожидании прокатов своих любимчиков – фигуристов и взрываются овациями после их фееричных выступлений.

Фантастическим выступлением порадовали болельщиков пермские фигуристы Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков. После завершения программы Матвей не сдержал эмоций и поцеловал лед.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Это был эмоциональный порыв или домашняя заготовка? – спросили ребят журналисты.

- Эмоциональный порыв. Испытываю просто чистой воды кайф – от сегодняшних событий. Получилось практически все, что задумывали.

- В середине выступления настоящий кураж поймали?

- Да, к сожалению, мы его отпустили.

- Все было просто прекрасно. Катя, а ваше движение такое шаловливое? Это так задумано было?

- Да, так задумано. Мы показывали ночной кошмар. В конце программы я как бы его убиваю и просыпаюсь. Сны обычно не запоминаются, а этот запомнится.

- Вы фантастически катались, набрали очень высокие баллы – 205. Было когда-то больше?

- Да, было больше. Мы допустили пару ошибок. Одна поддержка не получилась, например. Не такие высокие баллы получили, как хотелось бы. Но мы будем стараться, работать дальше и на следующих соревнованиях выступим еще лучше.

- Но вы себе как минимум третье место уже гарантировали. Как поддержка сегодня?

- Поддержка была отличной. Всем спасибо.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По итогам соревнований Матвей и Катя заняли второе место, уступив 32 очка паре из Санкт-Петербурга Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, который, кстати, тоже наш земляк. Спортсмен родом из Березников, а сейчас тренируется в СК ФК Тамары Москвиной.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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