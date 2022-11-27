Виктории 15 лет. Фигурным катанием спортсменка занимается с 3 лет и показывает отличные результаты. Фото: Павел Шатров

15-летняя Виктория Федянина – представительница пермской школы фигурного катания, которая представляет наш регион на шестом этапе серии Гран-При. Соревнования фигуристов, напомним, проходят в эти выходные в Перми, на площадке УДС «Молот».

По итогам первого дня соревнований (после короткой программы) Вика занимает пятую строчку турнирной таблицы, но ее близкие и родные верят в ее успех.

Фото: Павел Шатров

- Мы пришли поболеть за Виктория Федянину, Пермский края. Пришли с чувством гордости, что наша девочка выступает на таких крупных соревнованиях, - говорит дедушка фигуристки Анатолий. – И выступает, надо сказать, очень неплохо, точнее – хорошо. Идет сейчас на пятом месте. И выступает на Гран-при не только потому, что она из Перми. А потому что ее отобрали для участия соревнований такого уровня. Аналогичное выступление у нее было несколько недель назад в Сочи, где она заняла 6 место.

Виктории 15 лет. Фигурным катанием спортсменка занимается с 3 лет и показывает отличные результаты.

- Виктория занимается каждый день, по нескольку тренировок. И сегодня мы видим результаты этих трудов, - говорят ее родные. - Несмотря на то, что ей всего 15 лет, Вика морально сильнее многих из нас, и умеет справляться с волнением. А мы-то совершенно точно волнуемся.

15-летняя Виктория Федянина – представительница пермской школы фигурного катания Фото: Павел Шатров

- А есть у нее какой-то секрет, чтобы побеждать?

- У нее есть счастливые чехлы для коньков, которые она использует уже много лет. Они старенькие, но она все равно с ними не расстается. Еще есть счастливые шпильки и резинка для волос, она берет их на все соревнования.

- А есть фигуристки, на которых она равняется?

- Она с уважением относится к Анне Щербаковой. Когда Вика была в Сочи, у нее брали интервью. И она отметила Аню как человека, ну которую хочет быть похожей.

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