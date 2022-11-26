На лед Елизавета Туктамышева вышла в черном костюме - стильно, строго, красиво. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Алая Императрица - так болельщики называют одну из самых ярких и харизматичных российских фигуристок современности Елизавету Туктамышеву. Когда она вышла на пермский лед, зрители встретили ее бурными овациями. На спортсменке был черный костюм - стильно, строго, красиво.

Во время выступления фигуристка запнулась на ровном месте, зал охнул, но Елизавета устояла. Дальнейшие выступление прошло без помарок: как всегда - ярко, технично, зажигательно. После проката на лед посыпалось море игрушек, а одна из поклонниц подарила ей шикарный букет алых роз.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Что случилось на дорожке?

- Допустила небольшую помарку, споткнулась, ничего страшного, так бывает. Видимо, потеряла концентрацию, потому что наслаждалась катанием.

- Настроение хорошее?

- Я достаточно удачно откатала, поводов иметь плохое настроение нет. Меньше ли я стала волноваться? Да, я сегодня не сильно волновалась. Публика потрясающая, встречает очень искренне. Огромное спасибо пермякам за поддержку и любовь к фигурному катанию. У вас потрясающая обстановка, атмосфера настоящего праздника для любителей фигурного катания.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Небольшая помарка помешала Алой Императрице стать лидером в короткой программе. Она заняла второе место, первой стала Софья Муравьева.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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