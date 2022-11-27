Александр Коган на коньках приехал в «Молот» на заключительную серию Гран-при

Александр Коган. Фото: ФФККР

В эти выходные Пермь стала площадкой для проведения крупнейшего события по фигурному катанию. В нашем городе проходит заключительный – шестой – этап серии Гран-при на призы губернатора Пермского края.

На пермском льду выступают звезды фигурного катания - победители и призеры соревнований самого высокого уровня.

Организацию турнира, который проходит на площадке УДС «Молот», оценил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках Александр Коган.

- Сегодня мы все ждем одного – прекрасных выступлений наших фигуристов, - отметил Александр Коган. - В Перми проходит заключительный этап серии Гран-при России, поэтому участвуют в том числе чемпионы мира, Европы, Олимпийских игр. Выступают очень сильные спортсмены. Идет очень острая борьба в каждом виде. Прежде всего, мы должны определить тех спортсменов, которые смогут принять участие в Чемпионате России, он пройдет уже через месяц.

- Как вам пермский лед? Пермское гостеприимство.

- Очень радует, что всех видах фигурного катания появились спортсмены, которые могут достойно представлять Пермский края на таких сильных соревнования. Гостеприимство пермяков - на самом высоком уровне. Необходимо отметить большую работу по подготовке турнира, которую провела Пермская краевая федерация по фигурному катанию.

- Мы очень рады встречать в нашем городе такое яркое и зрелищное спортивное событие, - отметили в свою очередь организаторы. - Фигурное катание – базовый вид спорта для него регионы. Очень радует, что пермские спортсмены имеют возможность выступать на одном льду с именитыми фигуристами и показывают отличные результаты.

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