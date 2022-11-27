Пермский дуэт поделился эмоциями после своего выступления на Гран-при по фигурному катанию

Зрители отметили, что для дебюта фигуристы выступили очень даже хорошо Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Второй день Гран-при России по фигурному катанию открыла пермская пара Яна Трубинова и Владислав Шевнин. Зрители отметили, что для дебюта фигуристы выступили очень даже хорошо. Были небольшие помарки в прокате, и темп музыки был несколько быстрее темпа катания спортсменов, но в целом публика осталась довольна.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Сегодня откатали лучше, чем вчера, перед выступлением, на тренировке, было много ошибок, но когда вышли на лед, смогли перезагрузиться и нормально выступить. То, что не получалось на тренировке, получилось на выступлении, - рассказали в интервью «Комсомолке» фигуристы.

За Яну Трубинову сегодня пришла поболеть вся семья – родной брат, дядя, бабушка и дедушка.

Брат, бабушка и дедушка фигуристки Яны Трубиновой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Поддержка родных дает стимул, толчок для хорошего выступления, такая моральная подмога. А вообще в Перми очень лояльная публика одинаково поддерживают не только своих земляков, но и всех спортсменов, - сказали фигуристы.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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