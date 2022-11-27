«Сегодня будет аншлаг!» В Перми начался второй день Гран-при России по фигурному катанию

Второй день соревнований открыл дуэт пермяков Яна Трубинова и Владислав Шевнин. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мы специально приехали в Пермь из Краснокамска, чтобы поболеть за нашу любимицу Лизу Туктамышеву, - рассказывает Мария. – У меня дочка занимается фигурным катанием. И она давно мечтала увидеть, как катаются настоящие звезды фигурного катания.

Все места заняты

В УДС «Молот» стартовали финальные прокаты шестого этапа Гран-при России на призы губернатора Пермского края.

- Сегодня ожидается настоящий аншлаг, - передает из «Молота» спортивный обозреватель «КП». – Все билеты, даже самые дорогие – по 4,5 тысячи рублей, проданы. Болельщики начали собираться задолго до начала прокатов, занимают свои места.

Сотрудники стадиона подготавливают лед. Некоторые ямки и трещины ремонтируют вручную. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Поясним, на этапах Гран-при предусмотрены призовые для победителей и призеров соревнований. За 1 место спортсмены получают 500 тысяч рублей, за 2-е – 300 тысяч, за 3-е – 200.

Нынешний этап – уже шестой, он является финальным среди всех этапов. Победители по сумме набранных по этапам баллов попадут в финальную серию Гран-при, которая пройдет в Сочи в марте следующего года.

Любители фигурного катания фотографируются у баннера. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Яночка выступала с температурой»

Сегодня соревнования начались с произвольной программы танцев на льду. Открыли программу пермские фигуристы Яна Трубинова и Владислав Шевнин.

За Яну пришла поболеть вся семья – родной брат, дядя, бабушка и дедушка.

Брат, бабушка и дедушка фигуристки Яны Трубиновой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Надеемся, что наша Яночка выступит хорошо, - говорит бабушка спортсменки Татьяна Федоровна. – Ее партнер Влад был в гипсе, месяц назад его сняли. А сама Яна вчера выступала с температурой. Дали ей таблетку.

- А как Яна решила стать фигуристкой?

- Ее мама в детстве занималась фигурным катанием, потом получила травму и уже не могла кататься. Привела Яну на каток в четыре года. Ей, конечно, иногда тяжело бывает, но она молодец у нас! Будем поддерживать ее морально.

- Что пожелаете?

- Уверенности, удачи и победы!

«Златоуст с тобой!»

Еще одна группа поддержки приехала из города Златоуста (это в Челябинской области). Поболеть за Веронику Малышеву.

«Вероника, Златоуст с тобой!» - написано на плакате, который держат в руках друзья и родные Вероники.

Преданные болельщики. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Вероника уже 12-й год занимается фигурным катанием. Она была очень подвижным ребенком. Надо было куда-то ее отдать, чтобы дом не разнесла.

- Вероника хочет связать свою жизнь со спортом?

- Нет, спорт - это для себя. Дочка очень хорошо учится, она отличница, поэтому в наших планах – учеба на первом месте.

Программа выступлений

27 ноября, воскресенье

13.00 - Танцы на льду, произвольный танец

14.45 - Женщины, произвольная программа

16.45 - Пары, произвольная программа

18.15 - Мужчины, произвольная программа.

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