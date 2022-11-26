В интервью журналистам Александр Галлямов заметил, что здесь, в Перми, живут родственники его семьи Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На заключительном этапе Гран-при России по фигурному катанию, который проходит в Перми, завершилось выступление пар в короткой программе. Пермские фигуристы Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков заняли почетное третье место. Москвичи Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев - вторые. Перове место судьи отдали питерской паре Анастасия Мишиной и Александру Галлямову.

Выступление пермских фигуристов началось довольно уверенно, но они сорвали второй обязательный элемент - партнерша упала после выброса. Зрители их всячески поддерживали и кричали «Молодцы!»

- Ошибки у всех бывают, сегодня так сложилось, что ошиблись мы, будем над этим работать. Впечатления от выступления только положительные: и лед, и публика просто супер. Дома всегда выступать легче - свои зрители, свой лед, свой город, - сказали пермские фигуристы.

Пара Мишиной и Галлямова показала вдохновенное выступление - отточенное мастерство сильнейших фигуристов мира. Им удалось перенести спортивные элементы под звуки вальса. И даже небольшая ошибка Мишиной не помешала спортсменам занять первое место. В интервью журналистам Александр Галлямов заметил, что здесь, в Перми, живут родственники его семьи, которые специально приехали его поддержать.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Практически все фигуристы отмечают классную обстановку в «Молоте». Видно, что сюда пришли понимающие и любящие фигурное катание зрители. После каждого выполненного элемента звучат аплодисменты, даже на раскатке. В такой обстановке приятно выступать, это обязывает показывать все свое умение и мастерство.

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