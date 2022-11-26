«Слышала, как мама кричала: Вика, Вика!»: юная пермская фигуристка рассказала о своем выступлении на Гран-при

Виктория Федянина. Фото: Павел Шатров

15-летняя пермская фигуристка Виктория Федянина вышла на лед в блестящем серебристо-фиолетовом платье. Отличное, ровное без помарок катание принесло ей второе промежуточное место. После выступления журналисты спросили спортсменку, как она сама оценивает свое катание.

- Хорошо выполнила прыжковые элементы, но нужно еще работать над вращениями и над дорожкой шагов.

- Как вам поддержка болельщиков? Вам аплодировал весь зал!

- Это очень классно, с самого начала проката болельщики зарядили невероятной энергией , придали сил, надеюсь, что в ответ я подарила им только положительные эмоции. Я уже выступала на многих этапах, но в Перми принимают теплее всех.

- Кто за вас болел?

- Семья, подруги, друзья, близкие. Слышала, как мама кричала: Вика, Вика!

В завершении Виктория сказала, что с каждым следующим соревнованием будет выступать еще лучше.

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