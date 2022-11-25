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Спорт25 ноября 2022 14:40

Горячий лед в Перми: Алая императрица сразится с соперницами младше себя на 10 лет

В выходные в «Молоте» пройдет шестой этап Гран-при России
Вероника РАНГУЛОВА
Гран-при является отборочным турниром для участия в чемпионате России

Гран-при является отборочным турниром для участия в чемпионате России

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В эти выходные, 26 и 27 ноября, Пермь станет площадкой для крупнейшего турнира по фигурному катанию. В нашем городе пройдет шестой этап Гран-при России на призы губернатора Пермского края.

- Мы готовы принимать у себя соревнования высокого уровня, в которых участвуют лучшие спортсмены, - отметил глава региона Дмитрий Махонин. - Для нас важно, чтобы подрастающее поколение имело возможность видеть выступления звезд. Благодаря этому все больше ребят приобщаются к регулярным занятиям физкультурой и спортом.

Среди сильнейших - Елизавета Туктамышева

Как отметили в краевом Минспорте, титулы сильнейших разыграют самые именитые фигуристы страны.

Главной звездой среди спортсменов-одиночников станет Елизавета Туктамышева, которую многочисленные поклонники называют Алой Императрицей. 25-летняя фигуристка занимается в группе тренера Алексея Мишина, имеет титулы чемпионки мира и Европы. В прошлом году она стала второй на мировом первенстве, добавив еще медаль к своей коллекции.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова накануне шестого этапа серии Гран-при России объяснила, почему Елизавета так долго остается в большом спорте.

- Секрет ее долголетия - в таланте и трудолюбии. Почему другие не держатся так же долго? Наверное, не хотят. Каждый свою жизнь живет, как считает нужным, - сказала Татьяна Анатольевна в интервью «Матч ТВ».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Спортсменка выиграла четвертый этап Гран-при с результатом в 234,63 балла. За победу в Перми она будет бороться с фигуристками, которые младше ее на 10 лет, - с Софьей Муравьевой, Екатериной Анисимовой, Аделией Петросян, Ксенией Синицыной, Ксенией Говоровой, Алиной Горбачевой, Вероникой Малышевой, Алиной Горбачевой, Викторией Нестеровой и другими спортсменками.

Федерация фигурного катания

Федерация фигурного катания

Среди звезд мужского одиночного катания пермяки смогут поболеть за Евгения Семененко, Макара Игнатова, Артема Алейникова, Максима Варакина, Матвея Ветлугина, Алексея Ерохова, Артема Ковалева, Егора Коваленко и других.

За кого еще болеть?

В парном катании на шестом этапе будут бороться: Мария Дыбкова и Алексей Хвалько, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, Таисия Собинина и Илья Миронов, Варвара Черемных и Даниил Бутенко, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, Майя Шегай и Игорь Шамшуров.

Александр Галлямов - наш земляк, он родился в Березниках. В паре с Анастасией они стали чемпионами мира 2021 года и Олимпийских игр - 2022.

В танцах на льду выступят: Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов, Софья Карташова и Илья Карпов, Александра Кравченко и Александр Шустицкий, Влада Павленина и Александр Алексанян, Елизавета Пасечник и Максим Некрасов, Александра Прокопец и Александр Васькович, Яна Трубинова и Владислав Шевнин, Софья Тютюнина и Андрей Багин, Полина Усова и Михаил Антонов, Екатерина Храбрых и Мирон Суслов.

- Фигурное катание - любимый многими прикамцами вид спорта, - отметила министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова. - Поэтому жители региона с готовностью приходят на такие соревнования, чтобы воочию наблюдать за выступлениями ведущих спортсменов и поддержать своих земляков, которые также показывают отличные результаты.

Программа выступлений

26 ноября, суббота

13.30 - Танцы на льду, ритм-танец

15.00 - Женщины, короткая программа

17.15 - Пары, короткая программа

18.35 - Мужчины, короткая программа.

27 ноября, воскресенье

13.00 - Танцы на льду, произвольный танец

14.45 - Женщины, произвольная программа

16.45 - Пары, произвольная программа

18.15 - Мужчины, произвольная программа.

КСТАТИ

Как попасть на соревнования?

Гран-при будет проходить в УДС «Молот» (улица Лебедева, 13) 26 и 27 ноября, начало - в 13.30. Купить билеты на выступления звезд фигурного катания можно на сайте kassir.ru. Цена - от 150 до 2100 рублей. Детям до 6 лет - бесплатно.

СПРАВКА «КП»

В этом сезоны этапы Гран-при России с участием сильнейших фигуристов прошли в пяти городах - Москве, Сочи, Казани, Самаре и, наконец, в Перми.

Гран-при является отборочным турниром для участия в чемпионате России. По итогам всероссийских соревнований будет сформирована команда участников первенства страны, а также определится состав участников финального этапа Гран-при России - Кубка Федерации.

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