Горячий лед в Перми: Алая императрица сразится с соперницами младше себя на 10 лет

Гран-при является отборочным турниром для участия в чемпионате России Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В эти выходные, 26 и 27 ноября, Пермь станет площадкой для крупнейшего турнира по фигурному катанию. В нашем городе пройдет шестой этап Гран-при России на призы губернатора Пермского края.

- Мы готовы принимать у себя соревнования высокого уровня, в которых участвуют лучшие спортсмены, - отметил глава региона Дмитрий Махонин. - Для нас важно, чтобы подрастающее поколение имело возможность видеть выступления звезд. Благодаря этому все больше ребят приобщаются к регулярным занятиям физкультурой и спортом.

Среди сильнейших - Елизавета Туктамышева

Как отметили в краевом Минспорте, титулы сильнейших разыграют самые именитые фигуристы страны.

Главной звездой среди спортсменов-одиночников станет Елизавета Туктамышева, которую многочисленные поклонники называют Алой Императрицей. 25-летняя фигуристка занимается в группе тренера Алексея Мишина, имеет титулы чемпионки мира и Европы. В прошлом году она стала второй на мировом первенстве, добавив еще медаль к своей коллекции.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова накануне шестого этапа серии Гран-при России объяснила, почему Елизавета так долго остается в большом спорте.

- Секрет ее долголетия - в таланте и трудолюбии. Почему другие не держатся так же долго? Наверное, не хотят. Каждый свою жизнь живет, как считает нужным, - сказала Татьяна Анатольевна в интервью «Матч ТВ».

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Спортсменка выиграла четвертый этап Гран-при с результатом в 234,63 балла. За победу в Перми она будет бороться с фигуристками, которые младше ее на 10 лет, - с Софьей Муравьевой, Екатериной Анисимовой, Аделией Петросян, Ксенией Синицыной, Ксенией Говоровой, Алиной Горбачевой, Вероникой Малышевой, Алиной Горбачевой, Викторией Нестеровой и другими спортсменками.

Федерация фигурного катания

Среди звезд мужского одиночного катания пермяки смогут поболеть за Евгения Семененко, Макара Игнатова, Артема Алейникова, Максима Варакина, Матвея Ветлугина, Алексея Ерохова, Артема Ковалева, Егора Коваленко и других.

За кого еще болеть?

В парном катании на шестом этапе будут бороться: Мария Дыбкова и Алексей Хвалько, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, Таисия Собинина и Илья Миронов, Варвара Черемных и Даниил Бутенко, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, Майя Шегай и Игорь Шамшуров.

Александр Галлямов - наш земляк, он родился в Березниках. В паре с Анастасией они стали чемпионами мира 2021 года и Олимпийских игр - 2022.

В танцах на льду выступят: Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов, Софья Карташова и Илья Карпов, Александра Кравченко и Александр Шустицкий, Влада Павленина и Александр Алексанян, Елизавета Пасечник и Максим Некрасов, Александра Прокопец и Александр Васькович, Яна Трубинова и Владислав Шевнин, Софья Тютюнина и Андрей Багин, Полина Усова и Михаил Антонов, Екатерина Храбрых и Мирон Суслов.

- Фигурное катание - любимый многими прикамцами вид спорта, - отметила министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова. - Поэтому жители региона с готовностью приходят на такие соревнования, чтобы воочию наблюдать за выступлениями ведущих спортсменов и поддержать своих земляков, которые также показывают отличные результаты.

Программа выступлений

26 ноября, суббота

13.30 - Танцы на льду, ритм-танец

15.00 - Женщины, короткая программа

17.15 - Пары, короткая программа

18.35 - Мужчины, короткая программа.

27 ноября, воскресенье

13.00 - Танцы на льду, произвольный танец

14.45 - Женщины, произвольная программа

16.45 - Пары, произвольная программа

18.15 - Мужчины, произвольная программа.

КСТАТИ

Как попасть на соревнования?

Гран-при будет проходить в УДС «Молот» (улица Лебедева, 13) 26 и 27 ноября, начало - в 13.30. Купить билеты на выступления звезд фигурного катания можно на сайте kassir.ru. Цена - от 150 до 2100 рублей. Детям до 6 лет - бесплатно.

СПРАВКА «КП»

В этом сезоны этапы Гран-при России с участием сильнейших фигуристов прошли в пяти городах - Москве, Сочи, Казани, Самаре и, наконец, в Перми.

Гран-при является отборочным турниром для участия в чемпионате России. По итогам всероссийских соревнований будет сформирована команда участников первенства страны, а также определится состав участников финального этапа Гран-при России - Кубка Федерации.

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