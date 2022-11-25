Фото: Телеграм-канал Елизаветы Туктамышевой.

В Перми 26 и 27 ноября на льду УДС «Молот» состоится шестой этап Гран-при России по фигурному катанию на призы губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. (0+)

Турнир соберет сильнейших фигуристов страны в четырех видах программы: танцах на льду, парном, мужском и женском катании.

В Пермь прибыли практически все участники предстоящего Гран-при. Среди них была чемпионка мира и Европы по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева.

Елизавета уже успела прогуляться по Перми, заглянула на набережную Камы, где успела покачаться на качелях и сделать несколько классных фоток. В комментариях к ним фигуристка отмечает, что Пермь встретила морозной погодой: «Прогулялись по Перми. Было холодно, а это только - 7 градусов …. Мда уж».

Гран-при стартует в Перми 26 ноября в 13:30, короткая программа у женщин намечена на 15:00. Достойную конкуренцию Елизавете Туктамышевой должна составить ученица Евгения Плющева Софья Муравьева. Елизавета тренируется в Санкт-Петербурге у Алексея Мишина.

В Перми с нетерпением ждут начало Гран-При России. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» (Пермь 96,6) отметил президент Пермской краевой федерации фигурного катания на коньках Дмитрий Шубодеров.

«Всех любителей фигурного катания мы ждем в УДС «Молот», где их ждет настоящее шоу с участием сильнейших фигуристов страны. После его окончания пермякам не придется долго скучать по турнирам высокого уровня – уже в начале февраля 2023 года Пермь примет чемпионат России среди юниоров. Это большая честь для Пермского края принимать сразу два крупнейших турнира страны в одном соревновательном сезоне», - говорит Дмитрий Шубодеров.

С особым вниманием в Перми будут наблюдать за пермским участниками Гран-при. По словам президента краевой федерации за ними стоит будущее фигурного катания – это Виктория Федянина, Владимир Ощепков, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, Яна Трубинова и Владислав Шевнин.

По словам Дмитрия Шубодерова, каждый крупный турнир в Перми влечет массовый приток детей в спортивные секции города по фигурному катанию, что является самой хорошей пропагандой этого вида спорта.

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