Ноябрь в Перми. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Согласно долгосрочному прогнозу на ноябрь 2022 года, привычная морозная погода в Перми ожидается к концу месяца ближе к календарной зиме.

По прогнозам синоптиков, в первой декаде месяца с 1 по 10 ноября 2022 года в Перми температура воздуха днем будет держаться в пределах 0…+3 градусов, ночью она может понизиться до отметки -1…-3 градусов. Ожидаются осадки в виде мокрого снега, переходящие в снег. С 4 ноября облачность постепенно начнет уменьшаться. С этого дня солнце будет радовать пермяков намного чаще.

Вторая декада месяца в Перми с 10 по 20 ноября 2022 года станет переходом от осени к зиме. Температура воздуха начнет стремиться к нулевой отметке. Если с 10 по 12 ноября зима еще даст небольшую отсрочку уходящей осени, то с 13 ноября температура воздуха будет характеризоваться устойчивым минусом: днем от -4 до -10 градусов, а ночью приблизится к отметке -10 градусов. Ожидаются небольшие, а в отдельные дни умеренные, осадки в виде снега. В этот период, скорее всего, установится постоянный снежный покров.

В третью декаду месяца с 21 по 30 ноября 2022 года в Перми зима полностью вступит в свои права. В первые четыре дня третьей декады температура днем может перевалить через отметку -10 градусов, ночью до -15 градусов. Небольшую «передышку» зима даст в последние дни месяца, когда c 25 29 ноября дневная температура воздуха может подняться до -2…-4 градусов. Повышение температуры будет сопровождаться снегопадами. Последний день месяца, 30 ноября, укажет на окончательный приход зимы.

Остается добавить, что не надо расстраиваться уходу осени. Она долгое время радовала нас настоящими погожими денечками. Впереди пермяков ждут долгожданная белоснежная зима и Новый год!

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