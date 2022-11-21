Фото: Елизавета Туктамышева / ВКонтакте

Пермь с 25 и 27 ноября примет один из крупнейших турниров по фигурному катанию – шестой этап Гран-при России на призы губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. (0+)

Накануне турнира стал известен полный состав участников этапа Гран-при, которые выйдут на лед пермского УДС «Молот» (ул. Лебедева, 13).

В соревнованиях мужчин выступят: Артем Алейников, Максим Варакин, Матвей Ветлугин, Алексей Ерохов, Макар Игнатов, Артем Ковалев, Егор Коваленко, Владимир Кузнецов, Владимир Ощепков (пермская СШОР «Орленок»), Даниил Постарнаков, Евгений Семененко, Илья Яблоков.

В женском турнире пермские любители будут с нетерпением ждать выхода на лед одного из лидера сборной России Елизаветы Туктамышевой. Компанию ей составят: Екатерина Анисимова, Ксения Говорова, Алина Горбачева, Вероника Малышева, Софья Муравьева, Виктория Нестерова, Аделия Петросян, Ксения Синицына, Екатерина Скулкина, Виктория Федянина (пермская СШОР «Орленок»).

В парном катании в Перми на этапе Гран-При России будут бороться: Мария Дыбкова и Алексей Хвалько, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина и Артем Грицаенко (Пермский край – Республика Татарстан), Таисия Собинина и Илья Миронов, Варвара Черемных и Даниил Бутенко, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (пермская СШОР «Старт» ), Майя Шегай и Игорь Шамшуров. Напомним, Анастасия Мишина и Александр Галлямов являются чемпионами Олимпийских игр 2022 года и чемпионами мира 2021 года.

Программу танцев на льду представят: Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов, Софья Карташова и Илья Карпов, Александра Кравченко и Александр Шустицкий, Влада Павленина и Александр Алексанян, Елизавета Пасечник и Максим Некрасов, Александра Прокопец и Александр Васькович, Яна Трубинова и Владислав Шевнин (пермская СШОР «Орленок»), Софья Тютюнина и Андрей Багин, Полина Усова и Михаил Антонов, Екатерина Храбрых и Мирон Суслов.

Соревнования шестого этапа Гран-При России в Перми стартуют днем 25 ноября и завершатся вечером 27 ноября.

РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕНИРОВОК ГРАН-ПРИ РОССИИ В ПЕРМИ

По информации Федерации фигурного катания на коньках России, полное расписание соревнований и тренировок Гран-при России выглядит следующим образом:

25 ноября (пятница)

09:00-11:30 – комиссия по допуску по программе мастеров спорта

12:00-12:45 – жеребьевка участников по программе мастеров спорта

Тренировки всех участников Гран-При России будут проходить на льду ДС «Орленок» (ул. Сибирская, 47) с 12:45 до 18:45.

26 ноября (суббота)

Тренировки участников Гран-При России на основной арене в УДС «Молот» с 07:45 до 12:30.

Программа соревнований:

13:30-14:45 – выступление танцевальных пар по программе мастеров спорта, ритм танец

15:00-16:30 – выступление женщин по программе мастеров спорта, короткая программа

16:45-17:00 – Торжественное открытие Гран-при России в Перми

17:15-18:20 – выступление спортивных пар по программе мастеров спорта, короткая программа

18:35-20:05 – выступление мужчин по программе мастеров спорта, короткая программа

27 ноября (воскресенье)

Тренировки участников Гран-При России на основной арене в УДС «Молот» с 07:30 до 12:35.

Программа соревнований:

13:00-14:30 – выступление танцевальных пар по программе мастеров спорта, произвольный танец

14:45-16:30 - выступление женщин по программе мастеров спорта, произвольная программа

16:30-16:45 – выступление пар по программе мастеров спорта, произвольная программа

18:15-20:00 – выступление мужчин по программе мастеров спорта

По окончании соревнований состоится церемония награждения победителей и призеров всех видов программы.

Стоимость билетов от 1200 до 3800 рублей.

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