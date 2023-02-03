Оформляем прописку детям. Фото: Андрей ЗАМАХИН

Необходимость в прописке ребенка у родителей может возникнуть при его рождении, достижении 14 лет и смене места жительства. Жители Перми в 2023 году оформить прописку ребенку могут несколькими способами.

Способы оформления прописки ребенку 2023

В 2023 году жители Перми имеют возможность оформить прописку своему ребенку (зарегистрировать по месту жительства) несколькими способами: при личном посещении отделов МВД или МФЦ, на портале «Госуслуги».

Ребенка до 14 лет можно прописать только по месту регистрации мамы или папы. Согласие собственника жилья для этого не нужно.

Ребенку старше 14 лет понадобится своя подтверждённая учетная запись на «Госуслугах», чтобы дать согласие на регистрацию.

Адреса территориальных отделов МВД Перми и Пермского края можно найти на официальном сайте МВД России.

Адреса территориальных отделений МФЦ Перми и Пермского края можно найти на официальном сайте «Мои документы».

Оформление прописки ребенку 2023 на портале «Госуслуги»

Для оформления прописки ребенку 2023 на портале «Госуслуги» один из родителей должен иметь подтвержденную учетную запись.

ШАГ 1. Подготовьте документы для регистрации ребенка по месту жительства:

- Паспорт РФ регистрируемого или свидетельство о рождении - для детей до 14 лет;

- Свидетельство о постоянной регистрации - при наличии, для детей до 14 лет;

- Документ, подтверждающий право пользования помещением, например договор найма помещения или документ, подтверждающий право собственности.

ШАГ 2. Выберите, какое свидетельство о регистрации ребёнка вы получите: электронное или бумажное.

ШАГ 3. Подайте заявление.

ШАГ 4. Получите свидетельство о регистрации:

- Если оформляли электронное свидетельство, документ придет в личный кабинет;

- Если оформляли бумажное свидетельство, за готовым документом пригласят через личный кабинет в МВД или МФЦ.

Электронное свидетельство можно распечатать и использовать для записи ребенка в детский сад, школу и поликлинику, для оформления льгот и пособий.

Документ заверяется электронной подписью сотрудника МВД.

Оформление прописки ребенку 2023 в МВД или МФЦ

В 2023 году подать заявление на оформление прописки ребенку можно при личном посещении территориальных отделов МВД по месту будущей регистрации либо МФЦ. Дети старше 14 лет должны прийти с родителями.

Для прописки ребенка 2023 необходимо предоставить:

- Паспорт РФ регистрируемого или свидетельство о рождении - для детей до 14 лет;

- Свидетельство о постоянной регистрации - при наличии, для детей до 14 лет;

- Документ, подтверждающий право пользования помещением, например договор найма помещения или документ, подтверждающий право собственности;

- Паспортные данные собственников и их согласие. Все собственники жилья тоже должны прийти в МВД или оформить согласие у нотариуса. Это не нужно, если заявитель является собственником доли в помещении или оформляет прописку детей по месту регистрации родителей.

У всех регистрируемых детей старше 14 лет должна быть подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги».

При оформлении прописки в МВД или МФЦ их нужно будет посетить дважды - для подачи заявления и получения свидетельства.

Оформление прописки ребенку 2023 при смене жительства

В 2023 году оформить прописку ребенку при смене места жительства или снятия с учета необходимо в течение 7 дней.

Что понадобится:

- Подтвержденная учетная запись на портале «Госуслуги»;

- Реквизиты документа о праве собственности на помещение или договора соцнайма;

- Если заявитель не собственник жилья - личные и контактные данные собственника жилья, который дает согласие на вселение;

- Адрес предполагаемой регистрации ребенка, где родители уже зарегистрированы;

- Данные свидетельств о рождении для детей до 14 лет;

- Для регистрации недееспособного - его паспорт и подтвержденная учетная запись.

Что нужно делать:

- Подать заявление на «Госуслугах»;

- Дождаться приглашения в МВД - оно придет в личный кабинет после проверки заявления.

- Посетить МВД в день и время, которые указаны в приглашении.

На прием в МВД необходимо взять:

- Паспорта родителей или иных законных представителей ребенка. Если его нет - документ, подтверждающий единоличную опеку. Если заявитель опекун ребенка - акт о назначении опекуном;

- Свидетельства о рождении детей младше 14 лет. Если свидетельство выдано за пределами РФ, нужен нотариально заверенный перевод;

- Свидетельства о регистрации по предыдущему месту жительства детей младше 14 лет, если не сняты с регистрационного учета;

Сотрудник полиции проверит документы и выдаст свидетельство о регистрации о регистрации для детей до 14 лет или поставит штамп о регистрации в паспорт ребенку старше 14 лет.

Время оформления прописки ребенку 2023

В 2023 году прописка (регистрация по месту жительства) ребенку будет оформлена в течение 6 рабочих дней после подачи всего пакета необходимых документов.

Услуга предоставляется бесплатно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Где в Перми найти Социальный фонд России 2023

Рассказываем подробно о Социальном фонде России 2023, адресах офисов обслуживания клиентов в Перми и Пермском крае (Подробнее…)

Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru