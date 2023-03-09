Самая большая во всем Пермском крае: в Чусовом выросла сосулька высотой в несколько этажей

Фото сосульки на Ленина, 10 в Чусовом: Александр Аннакулиев.

- Я живу неподалеку и уже вторую неделю наблюдаю, как эта огромная сосулька растет с крыши трехэтажного дома на улице Ленина, 10 в Чусовом, - говорит местный житель Александр Аннакулиев. – Понятно, что сейчас началась весна, температурные качели, но наша сосулька-рекордсмен растет из-за строительных лесов, установленных здесь три года назад. В итоге мы идем на рекорд и радуемся, что у нас самая большая сосулька в Пермском крае! А если честно, то не до гордости. Мы уже кроем матом коммунальщиков, ремонтников и всех, кто должен это контролировать.

Царь-сосулька на Ленина, 10 растянулась на высоту практически двух в лишним этажей, и в этом году выросла даже больше чем в прошлом. Причина, по которой тающий снег с крыши дома замерзает в огромную сосулю – это установленные рядом с домом на Ленина, 10 строительные леса.

Жильцы многострадального дома на Ленина рассказали «Комсомольской правде», что их трехэтажку в рамках федерального проекта «Чусовские Атланты» ремонтируют уже третий год.

- Заказчиком работ была администрация города, но сначала ремонт приостановили из-за пандемии, потом выросли цены на стройматериалы, а потом пару раз разбежалась бригада, которая ремонтировала дом, - объясняют жильцы. - В итоге уже три года вокруг нас стоят строительные леса, и мы живем в постоянном страхе, что по ним в окна кто-нибудь залезет. А теперь еще вот и сосулька эта! На все жалобы и обращения чиновники нам говорят, мол, проявите, пожалуйста, терпение. А что, если она упадет на кого-нибудь? Тоже терпение придется проявлять?

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