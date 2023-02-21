Пермская «Звезда-2005» завершила тренировочный сбор в Турции

Фото: ЖФК "Звезда-2005" Пермь / ВКонтакте

Чуть менее месяца женская футбольная команда «Звезда-2005» провела на учебно-тренировочном сборе в Аланье. «Звездочки» прибыли в Турцию 25 января, а 20 февраля отправились для продолжения подготовки к чемпионату России сезона 2023 года домой, в Пермь.

К счастью, сборы команды прошли на большом расстоянии от эпицентра недавних землетрясений в Турции и не повлияли на их проведение.

Футболистки «Звезды-2005» выполнили все поставленные на турецкие сборы задачи: подтянули физические кондиции после зимних каникул и паузы в чемпионате страны, восстановили игровые связи и тренерские наработки в нескольких контрольных матчах.

Напомним, «Звезда-2005» начала тренировочный сбор матчем против местной команды юношей «Аланьяспор» и уступила со счетом 0:3. Следующим соперником «звездочек» стал дебютант предстоящего чемпионата России среди команд Суперлиги, столичное «Динамо». При явном преимуществе пермских футболисток та встреча завершилась ничейным результатом – 1:1.

Как стало известно, в женской Суперлиге появится еще один новичок – самарские «Крылья Советов». Тренерский мостик возглавит Галина Комарова. Костяк команды составят игроки молодежного состава, а также несколько известных футболисток: Юлия Анисимова (прошлый сезон провела в «Краснодаре»), София Аркцимович («Енисей») и Юлия Присяжнюк («Локомотив»).

В заключительной контрольной встрече на сборах в Турции «Звезда-2005» сыграла с красноярским «Енисеем». В этом матче была вновь зафиксирована ничья – 0:0.

«Игра проходила под нашим контролем, «звездочки» имели весомое преимущество над соперником. Выполняя тактические задания тренерского штаба, пермячки практически не давали перейти сопернику на нашу половину поля. У нас было много голевых моментов, которые, к сожалению, реализовать не удалось», - сообщили подробности встречи в пресс-службе пермского клуба.

Остается добавить, что Оксана Еремеева имела шанс открыть счет в матче, но после удара с 11-метровой отметки мяч угодил в штангу.

После небольшого отдыха «Звезда-2005» соберется на своей спортивной базе в Перми и продолжит подготовку к новому сезону. Календарь и окончательный состав чемпионата России среди женских команд станет известен позже.

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