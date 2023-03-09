Представители ИТ-сектора Пермского края: «Российскую индустрию информационных технологий необходимо объединить в общую сеть»

Антон Немкин

Российскую ИТ-индустрию необходимо объединить в общую сеть

Такое предложение выдвинули представители ИТ-отрасли Пермского края на встрече с членом комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антоном Немкиным. Глава одного из крупнейших системных интеграторов Пермского края компании «ИВС-сети» Сергей Кирюшкин напомнил, что уже внедренные меры поддержки ИТ-бизнеса России позволили увеличить число ИТ-компаний в стране с 9 до 14 тысяч.

«Совершенно очевидно, что в первую очередь следовало поддержать айтишников, которые занимаются разработками программного обеспечения, - нужно было оперативно замещать ИТ-продукты компаний, ушедших с российского рынка. Поэтому большая часть мер была направлена, прежде всего, на поддержку таких разработчиков. Однако сегодня уже можно говорить о том, что новым высокотехнологичным российским компаниям необходимо дальнейшее развитие, которое возможно только при создании единой сети ИТ-отрасли, работающей по общим правилам: новому ПО нужна логистика, инструменты интеграции, дополненные разработки по кибербезопасности и многое другое», - подчеркнул Сергей Кирюшкин.

Член комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин поддержал предложение специалистов пермского системного интегратора и подчеркнул, что российским компаниям, которые в экстренном режиме переходят на использование российского ПО и высокотехнологичного оборудования, крайне важно понимать, в какие сроки можно будет вернуть нормальные темпы ведения бизнеса.

«Для решения этой задачи необходимы не только ИТ-разработчики, но и специалисты по кибербезопасности, отдельным маркетинговым ИТ-продуктам и системам продаж, по контролю за работой оборудования и, конечно, системные интеграторы, которые помогут отладить весь процесс и обучить сотрудников пользоваться непривычными ИТ-системами», - отметил Антон Немкин.

Этому может помочь опыт нового Союза ИТ-сообщества, который, как рассказал еще один участник встречи, генеральный директор фонда «Цифровая долина Прикамья» Алексей Ландарь, начнет работу в Пермском крае весной. В Союз войдут руководители и ведущие специалисты всех ИТ-направлений – от разработчиков ПО до системных интеграторов, отвечающих за отладку всего процесса и обучение сотрудников компаний-заказчиков. Цели проекта – ускорить и оптимизировать цифровое импортозамещение в стране, повысить доверие заказчиков к российским ИТ-продуктам и оказать содействие российским компаниям в переходе на разработки отечественных айтишников.

«Создание такого Союза и запуск работы действительно работающей сети, в которой будут отлажены все процессы, – настоящий эксперимент. Быть первым всегда сложно, но мы уверены в своих силах, так как опираемся на очень профессиональное ИТ-сообщество региона. Успешное завершение нашего пилота позволит заложить предпосылки для формирования такой единой сети всех ИТ-процессов не только в Пермском крае, но и в целом по стране», - сказал Алексей Ландарь.

Отчасти такая работа уже начата, замечает Антон Немкин. Как ранее сообщалось, в настоящий момент идет работа по подготовке к внесению в Госдуму законопроекта, который позволит создать условия для получения государственной поддержки всеми ИТ-компаниями. На отсутствие баланса в установлении нулевой ставки по налогу на прибыль до конца 2024 года указали как раз эксперты «ИВС-сети».

«Сейчас нулевой ставкой могут воспользоваться в основном компании, разрабатывающие программное обеспечение, так как в пункте 1.15 статьи 284 НК РФ не учтены другие сегменты ИТ-индустрии. Работа отрасли без специалистов, например, по информационной безопасности и управлению сложными программно-вычислительными комплексами невозможна, поэтому я полностью поддержал предложение экспертов “ИВС-сети” по устранению такого дисбаланса», - рассказал Антон Немкин.

Подготовленный парламентарием законопроект поддержан Минцифры России и Федеральной службой по техническому и экспортному контролю.