С праздником!
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Мы узнали подробности о программе праздничных мероприятий в Международный женский день 8 марта в Перми 2023. Знакомьтесь, куда сходить и как отдыхаем в этот день.
Праздничная программа мероприятий 8 марта в Перми 2023 намечена во всех районах города - литературно-музыкальные вечера, праздничные концерты, мастер-классы, творческие и поэтические встречи. (0+)
11:00
Арт-пространство (Комсомольский проспект, 10): Выставка Евгении Вороновой «Клуб маленьких искусствоведов»
11:00-16:00
Пар им. Горького (ул. Сибирская, 43): Праздничный концерт «Музыка весны тебе одной»
11:00-17:00
Пермский зоопарк (ул. Монастырская, 10): Показательное кормление питомцев
11:00-19:00
ТРЦ «Планета» (ш. Космонавтов, 162 Б): Чемпионат по шоппингу
12:00
Центр досуга «Альянс» (ул. Генерала Доватора, 1): Выставка художественного творчества «Фантазии весны»
12:00-13:00
Парк «Счастье есть» (ул. Маршала Рыбалко,106): Концертная программа «Весна тебе к лицу», посвященная Международному женскому дню
12:00-17:00
Библиотека №7 им. А.П. Чехова (ул. Автозаводская, 48), Модельная библиотека №14 им. М.Ю. Лермонтова (ул. Калинина, 74), Библиотека № 22 (ул. Ласьвинская, 62): Цикл творческих мастер-классов «Весенняя фантазия»
13:00-14:00
Сад им. Миндовского (ул.Мира,9): Концертная программа «Весна тебе к лицу», посвященная Международному женскому дню
14:00-15:00
Пермский краеведческий музей (ул. Монастырская, 11): Экскурсия «Женские образы в экспозиции Дома Мешкова»
14:00-17:00
ТРЦ «Планета» (ш. Космонавтов, 162Б): Выступление оркестра «ТИЛЬДА»; детский праздник «БАЛ ПРИНЦЕСС!» с Малефисентой и Рапунцель; игровая программа; мастер-класс открытка из фетра «Любимой маме»; мастер-класс по бисероплетению фенечек и бу; мастер-класс по танцам (бачата, сальса); веселая дискотека
15:00-16:00
Парк им. Чехова (ул. Репина, 20): Концертная программа «Весна тебе к лицу», посвященная Международному женскому дню
18:00
Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина (ул. Петропавловская, 25): Выставка живописи пермских художниц «Полилог»
19:00-24:00
Праздничный сценарий светового оформления на Пермской телебашне
Уважаемые мужчины! Не забудьте подарить своим любимым женщинам букет весенних цветов! Другие подарки только приветствуются!
В среду, 8 марта 2023, в Перми будет праздничный нерабочий день. Городской общественный транспорт будет работать по графику воскресного дня.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Выходные и праздничные дни для жителей Перми в марте 2023 года
Для отдыха один нерабочий праздничный день добавится к восьми календарным выходным марта 2023 (Подробнее…)
Присоединяйтесь к «КП-Пермь» в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru