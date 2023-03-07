С праздником! Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мы узнали подробности о программе праздничных мероприятий в Международный женский день 8 марта в Перми 2023. Знакомьтесь, куда сходить и как отдыхаем в этот день.

Праздничная программа мероприятий 8 марта в Перми 2023

Праздничная программа мероприятий 8 марта в Перми 2023 намечена во всех районах города - литературно-музыкальные вечера, праздничные концерты, мастер-классы, творческие и поэтические встречи. (0+)

11:00

Арт-пространство (Комсомольский проспект, 10): Выставка Евгении Вороновой «Клуб маленьких искусствоведов»

11:00-16:00

Пар им. Горького (ул. Сибирская, 43): Праздничный концерт «Музыка весны тебе одной»

11:00-17:00

Пермский зоопарк (ул. Монастырская, 10): Показательное кормление питомцев

11:00-19:00

ТРЦ «Планета» (ш. Космонавтов, 162 Б): Чемпионат по шоппингу

12:00

Центр досуга «Альянс» (ул. Генерала Доватора, 1): Выставка художественного творчества «Фантазии весны»

12:00-13:00

Парк «Счастье есть» (ул. Маршала Рыбалко,106): Концертная программа «Весна тебе к лицу», посвященная Международному женскому дню

12:00-17:00

Библиотека №7 им. А.П. Чехова (ул. Автозаводская, 48), Модельная библиотека №14 им. М.Ю. Лермонтова (ул. Калинина, 74), Библиотека № 22 (ул. Ласьвинская, 62): Цикл творческих мастер-классов «Весенняя фантазия»

13:00-14:00

Сад им. Миндовского (ул.Мира,9): Концертная программа «Весна тебе к лицу», посвященная Международному женскому дню

14:00-15:00

Пермский краеведческий музей (ул. Монастырская, 11): Экскурсия «Женские образы в экспозиции Дома Мешкова»

14:00-17:00

ТРЦ «Планета» (ш. Космонавтов, 162Б): Выступление оркестра «ТИЛЬДА»; детский праздник «БАЛ ПРИНЦЕСС!» с Малефисентой и Рапунцель; игровая программа; мастер-класс открытка из фетра «Любимой маме»; мастер-класс по бисероплетению фенечек и бу; мастер-класс по танцам (бачата, сальса); веселая дискотека

15:00-16:00

Парк им. Чехова (ул. Репина, 20): Концертная программа «Весна тебе к лицу», посвященная Международному женскому дню

18:00

Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина (ул. Петропавловская, 25): Выставка живописи пермских художниц «Полилог»

19:00-24:00

Праздничный сценарий светового оформления на Пермской телебашне

Уважаемые мужчины! Не забудьте подарить своим любимым женщинам букет весенних цветов! Другие подарки только приветствуются!

Как отдыхаем 8 марта в Перми 2023

В среду, 8 марта 2023, в Перми будет праздничный нерабочий день. Городской общественный транспорт будет работать по графику воскресного дня.

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