Международный женский день. Фото: архив "КП"

В 2023 году Международный женский день 8 марта придется на середину календарной недели, среду. В России День 8 марта в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года, начиная с 1966 года является нерабочим праздничным.

По сообщению Минтруда РФ, в марте 2023 года выходные дни на другие даты переноситься не будут. Нерабочий праздничный день будет один – 8 марта, среда. Выходные дни, субботы и воскресенья, в календаре выпадают на 4 и 5, 11 и 12, 18 и 19, 25 и 26 марта.

Вторник, 7 марта, является предпраздничным, значит продолжительность рабочего дня сокращается на 1 час.

Согласно трудового кодекса РФ, оставшиеся в 2023 году нерабочие праздничные дни приходятся: на 8 марта - Международный женский день, 1 мая - Праздник Весны и Труда, 9 мая - День Победы, 12 июня - День России, 4 ноября - День народного единства.

С учетом оставшихся в 2023 году нерабочих праздничных дней в России установлены дни отдыха: 8 марта, с 29 апреля по 1 мая, с 6 по 9 мая, с 10 по 12 июня, с 4 по 6 ноября.

Совпадающий с нерабочим праздничным днем 8 января, воскресенье, перенесен на 8 мая.

В Минтруде России пояснили, если нерабочий праздничный день выпадает на выходной, то он переносится на следующий после праздничного рабочий день, за исключением праздничных дней с 1 по 8 января, которые переносятся на другие дни в году.

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