Экс-депутата Заксобрания Прикамья, отсидевшего за сломанную челюсть известному диджею DJ Smash, приговорили к 4 годам колонии строгого режима

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Не успел скандально известный экс-депутат краевого Законодательного собрания Александр Телепнев насладиться свободой, после того как вышел из колонии-поселения, как получил новый срок. И вновь из-за диджея DJ Smash, точнее - из-за его музыки.

Напомним: в 2018 году Александра Телепнева приговорили к 2 годам 2 месяцам колонии-поселении, после того, как он в клубе «Дом культуры» сломал челюсть известному диджею DJ Smash - тот отказался делать с ним селфи. Тогда на суд в Пермь приезжал даже рэпер Тимати, чтобы поддержать своего друга и наказать его обидчика.

В 2019 году Телепнева, отсидевшего год, освободили по УДО, посчитав его исправившимся. Но в мае прошлого года он вновь оказался под следствием.

Затем начался суд - его судили за хулиганский дебош, который он устроил в ночном баре «Наташа»: после того, как там поставили композицию DJ Smash, Телепнев рассвирипел и ринулся к выходу. А по дороге стал метать в сторону барной стойки все, что под руку попалось – ведерко со льдом, бокал и тяжелый барный стул, которым раскроил кожу на затылке случайного посетителя.

В Ленинском суде представитель обвинения предложил приговорить Александра Телепнева к 5 годам колонии строгого режима, учитывая явный рецидив в его поступках. В качестве смягчающего обстоятельства защита просила учесть то, что Телепнев воспитывает двоих малолетних детей. В своем последнем слове подсудимый просил переквалифицировать ему обвинение. Он сказал, что не было хулиганских побуждений, а преступление совершил из-за неприязненных отношений с персоналом бара Наташа.

В итоге Ленинский суд Перми приговорил Александра Телепнева к 4 годам колонии строгого режима.

У него еще есть возможность обжаловать это решение в вышестоящей инстанции.

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