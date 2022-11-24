«В Донбассе выпал первый снег»: Волонтеры «Пищи Жизни» рассказали о 222-м дне на освобожденных территориях

Волонтеры из Челябинска, Перми, Сочи, Екатеринбурга, Самары раздали 1700 порций горячих обедов, хлеба, фруктов

- Вчера, 23 ноября, на Донбассе выпал первый снег. Завывал косой ветер, и снежинки, подчиняясь его воле, устремлялись на землю белыми ледяными лентами. За ночь крыши домов и машин покрылись седым снегом. Холодно. Первая мысль - а как люди в освобожденных городах без тепла, воды и еды? - вопрошает учредитель Пермского краевого отделения МБОО «Пища Жизни» Ольга Старостина.

Волонтеры Пищи Жизни в пять утра идут на кухню готовить горячие обеды для жителей Донбасса. Первым делом набирают воду в двухсотлитровые казаны. Поджигают мощные горелки, которые звучат гулом газовых труб. Кипятят воду, тушат овощи, готовят суп, кашу. Закупают фрукты, конфеты, хлеб. Сегодня в меню картофельное пюре, аппетитная овощная поджарка, хлеб и бананы. Загрузили термосы с приготовленным обедом в машину. И в путь - к Северодонецку.

- На площадке у церкви на подъезде к освобожденному городу остановились, достали средства защиты: каски с поваренком Гошей и бронежилеты цвета хаки, - рассказывает Ольга Старостина. - Каска застегивается на подбородке и сидит, как влитая. К весу бронежилета нужно привыкать - давит к земле. В обмундировании долетаем на машине до пункта раздачи за считанные минуты. Очередь видна из-за поворота. Сотни-сотни людей ждут горячее питание. Подбежали местные ребята, принялись носить армейские термоса вместе с волонтерами. Началась раздача горячих обедов.

Галина Федоровна часто приходит за горячим супом и хлебом. Ее жилье сгорело от взрыва. Живет в квартире внучки. Газа и света еще нет. Не уезжает, потому что привязана к инсулину и местный доктор ее лечит. Ей спокойно так. Готовит себе на газовом баллоне очень маленькие порции - бережет газ. Поэтому ходит к волонтерам за горячим питанием каждый раз. Обедов ей хватает на четыре дня - до следующего приезда добровольцев.

«Благодарю волонтеров, которые осуществляют помощь нашим горожанам. Потому что времена трудные. Все мы это понимаем. Вы оказываете нам достойную помощь,»- делилась Галина Федоровна.

Волонтеры из Челябинска, Перми, Сочи, Екатеринбурга, Самары раздали 1700 порций горячих обедов, хлеба, фруктов. Дети, старики, женщины, мужчины принесут домой еще теплый обед, надломят булку хлеба, нальют чая, у кого есть, и вспомнят добрым словом волонтеров. Добровольцы счастливы от того, что удалось согреть людей заботой.

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