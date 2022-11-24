Доцент пермского вуза пожертвовал полмиллиона рублей на закупку снаряжения для бойцов СВО

Доцент Шевчук (справа на фото) передал деньги в фонд «Все для победы!» Фото: ОНФ.

Доцент Пермского медицинского университета Вячеслав Шевчук решил помочь бойцам, находящимся в зоне проведения военной спецоперации. Он выделил крупную сумму денег на приобретение оптического прицела с тепловизором и всеми необходимыми доля него аксессуарами. Врач попросил, чтобы этот прицел был передан сержанту морской пехоты.

В Перми подобного оборудования не было, поэтому общественник, ветеран афганской войны Юрий Чечеткин отправился за ним в Москву и привез прицел вместе с аккумуляторами и зарядными устройствами. Снаряжение, которое обошлось в 500 тысяч рублей, доставили на Донбасс вместе с гуманитарным грузом для бойцов.

- Бесперебойное снабжение армии – непростая задача. Оборудование ломается, выходит из строя. Очень важно, что сегодня есть возможность приобрести современное вооружение, в том числе с помощью наших граждан. Даже во времена Великой Отечественной войны целые трудовые коллективы покупали самолеты, - заметил Юрий Чечеткин.

Вячеслав Шевчук был награжден благодарностью командования бригады морской пехоты, для которой предназначалось снаряжение.

Доцент Вячеслав Шевчук известен в Перми как человек, который проводит большую работу по сохранению исторической памяти об известных людях Прикамья и развивает волонтерское движение. Под его руководством студенты разыскали и привели в порядок более 200 мест захоронений выдающихся пермских ученых. Вячеслав Шевчук возродил издание книжной серии «Замечательные люди Прикамья».

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