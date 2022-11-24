Депутаты Пермского края приняли закон о бюджете на 2023 год

Плановый дефицит составит более 13 процентов от объема доходов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Депутаты краевого Законодательного собрания приняли во втором чтении закон о бюджете на 2023 год, а также следующие два года. Бюджет будет дефицитным. Планируется, что доходы в следующем году составят 206,4 миллиарда рублей – впервые преодолеют планку в 200 миллиардов, но и расходы возрастут до 233,4 миллиардов. То есть плановый дефицит составит более 13 процентов от объема доходов.

70 процентов всех расходов будет направлено на образование, социальную поддержку граждан и здравоохранение, а также строительство знаковых объектов.

В ближайшие три года за счет средств краевого бюджета будут построены 28 школ. 14,7 миллиарда рублей направят на строительство и реконструкцию 21 объекта здравоохранения, в том числе краевой инфекционной больницы в Перми, лечебных корпусов в Чердыни и Юрле, хирургического корпуса в Кудымкаре, поликлиник в Осе, Сиве, Фролах и Чусовом. Также предусмотрены деньги на строительство Северного обхода, дороги «переход ул. Строителей – площадь Гайдара» и «Пермь – Березники», дополнительного выезда с промышленного узла «Осенцы», ремонт ряда межмуниципальных трасс.

Планируется индексация зарплат бюджетников.

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