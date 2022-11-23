В Минстрое рассказали, на сколько откладывается открытие нового зоопарка в Перми

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Обещанного переезда животных в новый пермский зоопарк в микрорайоне Парковый в этом году не случится. Но надежды на то, что пермяки смогут посетить его в будущем юбилейном году пока остаются.

Об этом рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров. Он озвучил пессимистичный и оптимистичный варианты развития событий.

- По пессимистичному варианту новый зоопарк примет посетителей только в 2024 году, - объяснил Андрей Колмогоров. – Это случится, если затянется процесс его приемки и лицензирования. Но я оптимист, и надеюсь, что задержек не произойдет.

На что можно рассчитывать в идеале?

- Задачу завершить стройку до конца второго квартала с нас никто не снимал, - отметил министр. - Строительно-монтажные работы строители «РЖД Строй» должны закончить к июню будущего года. Сейчас планируется увеличить количество работников на объекте.

После этого, по планам, мы должны в течение месяца получить положительное заключение экспертизы Госстройнадзора и разрешение на ввод объекта. Затем зоопарк должен пройти лицензирование – его должна принять комиссия Россельхознадзора. Если все пойдет по плану, то в четвертом квартале будущего года, ориентировочно, в ноябре, зоопарк сможет открыть двери для посетителей.

Напомним, работы по строительству нового пермского зоопарка приостанавливали в 2019 году, после того, как Госстройнадзор обнаружил на стройке серьезные нарушения при возведении некоторых объектов.