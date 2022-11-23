По следам Дягилева. Что стало с имениями знаменитой пермской семьи

Дом на улице Сибирской, 33 (ныне Дягилевская гимназия). Фото - проект Неизвестный Дягилев

В 2022 году отметили 150-летие со дня рождения Сергея Дягилева. Человек, прославивший русское искусство на весь мир, провел детство в родовом доме в городе Перми. Летом маленький Сережа часто бывал в семейном загородном поместье в Бикбарде (Куединский муниципальный округ в Пермском крае). Что теперь стало с имениями знаменитой семьи? Звучит ли сегодня музыка в стенах, где прошло становление известного импресарио? Читайте в материале perm.aif.ru (6+).

Гимназия в стенах «Пермских Афин»

В конце XIX веке дом по улице Сибирской, 33, где жили Дягилевы, называли «Пермскими Афинами». Каждый четверг здесь проходили музыкальные вечера. Посмотреть на выступления членов семьи, именитых артистов и музыкантов собиралась вся интеллигенция города. Прожили Дягилевы здесь до начала 1890-х г.

Сейчас в историческом здании располагается гимназия №11, которая носит имя Сергея Дягилева. Это имя отражает философию учреждения, пишут на сайте гимназии. Программа предусматривает взаимосвязь учебной деятельности и дополнительного образования в виде специализированной школы (художественной, музыкальной, хореографической).

В едином комплексе с гимназией находится единственный в России мемориальный музей Сергея Дягилева. Коллекция насчитывает сотни экспонатов, связанных с жизнью импресарио и его семьи. Предметы быта, документальные материалы, театральные костюмы, переписки с потомками Дягилева, а также уникальная бронзовая скульптура работы Эрнста Неизвестного – все это (и даже больше) бережно хранит пермский культурный благотворительный фонд «Дом Дягилева».

В стенах этого здания по-прежнему звучит музыка. Воспитанникам гимназии прививают любовь к искусству, а сотрудники музея работают над сохранением культурного наследия известной семьи. Фонд активно ведет концертно-выставочную деятельность, в том числе проводит Дягилевские четверги и музыкальные вечера, участвует в организации международного симпозиума «Дягилевские чтения». А посетителями мемориального музея ежегодно становятся порядка четырёх тысяч человек.

Тем не менее, сегодня мало кто назовёт дом на улице Сибирской центром культурной жизни города (как это было раньше). Это описание скорее используют в отношении Пермского театра оперы и балета имени П.И. Чайковского. И, надо сказать, что и тут Дягилевы внесли свой вклад – здание театра было сооружено благодаря значительной финансовой поддержке известной семьи (Павел Дмитриевич дал 4300 рублей серебром при строительстве).

Сохраняя наследие Дягилевых

Дом на Сибирской стал знаковым местом в истории культурной жизни Перми. Но все-таки «сердце рода» или как его называют «место силы» семьи Дягилевых находилось в 250 километрах от столицы Прикамья – в небольшом селе Бикбарде.

Имения Дягилевых раскинулись на 8300 десятин земли (что составляет 9067.75 гектаров), в них входили два винокуренных и один водочный заводы, пивоваренный завод, трактир, мельница, конный двор, гостиный двор, церковь, больница, школа, дома для служащих.

Приезжая из разных уголков земли (в том числе из Санкт-Петербурга и Парижа), Дягилевы собирались под крышей господского дома Павла Дягилева (деда Сергея Дягилева). Это было тихое уютное место, которое полюбила вся семья (что следует из сохранившихся в музее воспоминаний Елены Валерьяновны – мачехи Сергея Дягилева).

Ни один раз родовое имение перестраивалось (что не удивительно, ведь его история насчитывает более двух сотен лет – усадьба находилась во владении Дягилевых с 1810 года)). Здание является объектом культурного наследия регионального значения и сохранилось до наших дней. Правда, в плачевном состоянии.

В 2021 году началась реставрация господского дома Павла Дягилева. Восстановительные работы рассчитаны на три года –по 2023 год.

Сейчас идёт реставрация господского дома Павла Дягилева в Бикбарде. Фото - проект Неизвестный Дягилев

«Краевой бюджет выделил денежные средства (на условиях софинансирования) в сумме 73 млн рублей. Будет отремонтировано все здание: от фундамента до крыши, – сообщили в администрации Куединского муниципального округа. – После реставрации здания в нём планируют разместить Дом культуры, библиотеку, теротдел администрации. Предполагается, что две комнаты отдадут под музей, две комнаты – под гостиницу. Также в здании планируется обустроить сувенирную лавку».

Несмотря на то, что близится заявленный срок сдачи проекта, впереди, кажется, еще слишком много работы.

Руины и заброшки

Основу благосостояния семьи составлял работающий с 1811 года винокуренный завод Дягилевых. Он выпускал более 20 наименований различной винно-водочной продукции. Вина, наливки, спирт из пшеницы – всё шло на императорские столы России и Европы. Дело было прибыльным до второй половины XIX века.

В 1883 году Павел Дмитриевич умер. Уже через год дела завода пришли в упадок. Павел Павлович (сын Павла Дягилева) в попытке спасти ситуацию вложил внушительную на тот момент сумму – 50 тысяч рублей – на реконструкцию, но вскоре случился пожар, который нанес огромный ущерб (говорят, что завод подожгли конкуренты по винной торговле). Так, имения семьи Дягилевых оказались на торгах и были распроданы по частям.

Сегодня от прибыльного в прошлом предприятия остались только руины – сохранилась кирпичная кладка, к которой летом просто не пробраться – она скрывается за борщевиком.

Неблагоприятная участь постигла и больницу для бедных, которую с 1808 года содержал ещё прадед Сергея Дягилева Дмитрий Васильевич. Теперь это типичная заброшка: деревянное здание с разбитыми стеклами и обваливающимся потолком. Местные жители говорят, что не так давно здание за копейки выкупил предприимчивый мужчина (всего за 12 тысяч рублей), чтобы позже продать комнаты под маткапитал. Кому принадлежит бывшая больница? Дальнейшая судьба строения неизвестна. Но жилым это помещение точно не стало.

Здание бывшей больницы находится в заброшенном состоянии. Фото - проект Неизвестный Дягилев

А вот бывшие складские помещения сохранились в относительно неплохом состоянии. В одной из построек даже расположился магазин.

Что стало с церковью?

В 1814-1820 годах в Бикбарде Дягилевы также построили каменную Рождество-Богородицкую церковь. В XIX веке она занимала особое место в жизни жителей села, выполняя важные миссионерские благотворительные функции. В 1932 году купола и колокольня храма были снесены, а здание приспособлено под светские нужды.

Церковь, возведенная Дягилевыми. Ныне Бикбардинский сельский Дом Культуры. . Фото - проект Неизвестный Дягилев

В настоящее время в здании церкви располагается Бикбардинский сельский Дом Культуры. Он объединяет музей, концертный, спортивный и выставочный залы. В стенах исторического здания жители занимаются настольным теннисом и шахматами, смотрят фильмы на «большом экране» (в церкви стоит проектор), устраивают мастер-классы и концерты.

В концертном зале Дома Дягилевых и сегодня проходят музыкальные вечера и концерты. Фото - проект Неизвестный Дягилев

«Минули годы. Деревянный барский дом сгорел. В кирпичном барском доме, служившем для семьи Дягилевых зимней резиденцией, длительное время располагалась Бикбардинская средняя школа. Из построенных на средства Дягилевых сохранился гостиный двор, склады, церковь, кирпичный дом. Эти постройки являются памятниками архитектуры краевого значения», – пишет о судьбе, которая постигла имения Дягилевых, Куединский краеведческий музей.

Несравненная красота

Детство, отрочество и юность Сергея Дягилева проходило между губернской столицей и Бикбардой. «Несравненная Бикбарда...», – так отзывался о своей малой родине Сергей Дягилев в одном из своих писем. К сожалению, сейчас лишь природа напоминает о красоте, которая сопровождала великого импресарио всё детство.

Когда-то Дягилевы заложили в Бикбарде пруд и парк с аллеями. Прекрасные пейзажи до сих пор радуют глаза жителей и гостей села. Шелест деревьев, пение птиц, лебеди на пруду – кажется, природа осталась нетронутой с тех времён, когда по дорожкам села бегал маленький Серёжа.

«Многое в характере Сережи закладывалось в Бикбарде, в привольных просторах на берегу пруда и речки Бикбардинки. Будучи уже взрослым, он часто вспоминал с любовью Бикбарду», – отмечает Куединский краеведческий музей.

Реставрация памяти

Юбилейный год со дня рождения Сергея Дягилева пермяки использовали, как возможность вновь привлечь внимание к наследию региона. Дягилевская гимназия воплотила проект «Цветок Дягиля», Куединский краеведческий музей провёл фестиваль «Культурно-историческое наследие Дягилевых», «АиФ-Прикамье» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив оцифровал коллекцию фонда «Дом Дягилева».

Напомним, прогуляться в формате 3D-тура по дому Дягилева в Перми, посмотреть фотографии из родового гнезда семьи в Бикбарде, рассмотреть со всех сторон уникальный памятник импресарио и увидеть другие редкие экспонаты музея можно на сайте «Неизвестный Дягилев», перейдя по ссылке dyagilev.perm.aif.ru или QR-коду.