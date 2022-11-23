В Перми судят бывшего студента ПГНИУ, который после стрельбы в университете «под шумок» получил полмиллиона рублей

Подсудимый полностью признал вину и вернул все деньги, но от уголовного преследования это его не спасло. Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

23 ноября в Ленинском суде Перми начался суд по уголовному делу бывшего студента ПГНИУ Александра Калинина. 20-летнего подсудимого обвиняют в «Мошенничестве при получении выплат». После стрельбы в университете он сообщил, что спасаясь от Бекмансурова, тоже прыгал из окон аудитории и повредил ногу, а как пострадавший получил полмиллиона рублей матпомощи. Хотя на самом деле Калинин даже не находился в этот момент в университете.

В зал судебного заседания подсудимый пришел в сопровождении своего адвоката и попросил, чтобы его допрашивали в самом конце.

- Я полностью признаю свою вину, - единственное, что сказал на первом заседании Калинин.

Зато гособвинитель подробно объяснил, в чем обвиняют парня, который постоянно пытался прятать глаза.

- Имея корыстный умысел, Александр Калинин предоставил врачу-травматологу и социальному участковому ложные сведения и нанес ущерб региональному и федеральному бюджету на общую сумму полмиллиона рублей, - выступил прокурор.

После трагедии в ПГНИУ Калинин, имея материальные затруднения, решил «под шумок» получить выплаты, которые назначались семьям погибших и пострадавшим. Он обратился в травмпункт и сказал врачу-травматологу, что когда была стрельба в университете, он, как и другие студенты, тоже прыгал из окна аудитории 202 в восьмом корпусе и получил травму стопы.

Доктор, не подозревая что его вводят в заблуждение, поставил диагноз «ушиб стопы справа» и передал информацию в минздрав. Так первокурсник Калинин, якобы получивший легкий вред здоровью, попал в списки пострадавших, согласно которым назначали и выплачивали матпомощь.

Тогда все делалось очень быстро, и практически через день к «пострадавшему» домой пришел социальный участковый и попросил заполнить заявление на получение выплат. Еще соцработник попросил предоставить копию паспорта и номер расчетного счета и в течение нескольких дней изобретательный первокурсник стал богаче на 500 тысяч рублей. Вскоре он отчислился из университета, и восстанавливаться не планировал.

Но когда в ходе следствия по делу о стрельбе в университете вскрылась правда, в отношении Александра Калинина возбудили уголовное дело. На суде уже допросили потерпевших, затем пригласят свидетелей и выслушают самого подсудимого. Несмотря на то, что 300 тысяч он вернул обратно, максимальный срок, который грозит экс-студенту – шесть лет лишения свободы.

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