Фото: Пермский региональный оператор ТКО.

Пермский региональный оператор ТКО (АО «ПРО ТКО») предоставляет рассрочку собственникам жилого помещения или иным законным владельцам помещения, при сумме задолженности от 3 000 рублей.

Что относится к ТКО

ТКО – это твердые коммунальные отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления их жильцами, а также утратившие свои потребительские свойства товары в процессе их использования в целях удовлетворения личных и бытовых нужд.

К ТКО также относятся крупногабаритные отходы — мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и другие, размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах.

В контейнеры ТКО с целью утилизации разрешено выбрасывать:

- бумагу, картон и продукцию на их основе;

- мусор растительного происхождения;

- пищевые отходы, в том числе просроченные продукты питания;

- текстиль (натурального и синтетического производства);

- упаковочный материал.

В контейнеры ТКО с целью утилизации недопустимо выбрасывать:

- строительный мусор;

- отходы, имеющие маслянистую консистенцию;

- просроченные и нет лекарственные средства;

- токсичные вещества, такие как ртутные термометры, газовые лампы и так далее.

Условия предоставления рассрочки на оплату вывоза ТКО в Перми

Важным условием для предоставления рассрочки на оплату вывоза ТКО является отсутствие судебного приказа на должника.

Условием действия рассрочки также является своевременная и полная оплата текущих начислений.

Кому предусмотрено право рассрочки на оплату вывоза ТКО в Перми

Размер рассрочки и категории лиц, кому предусмотрено право на рассрочку оплаты вывоза ТКО:

- рассрочка не более 70% долга при наличии документа о предварительном погашении не менее 30% от суммы долга;

- рассрочка на 100% долга при наличии документа о сложном финансовом положении (пенсионное удостоверение, сведения из Центра занятости населения, документ о потере кормильца, документ о длительной госпитализации, справка с места работы, справка об инвалидности, справка о малоимущности, справка, подписанная индивидуальным предпринимателем о потере работы лицом, не оформленным по трудовому договору у ИП, письмо кредитора о наличии долгов у физического лица перед иными кредиторами, согласившимися предоставить по ним рассрочку, справка председателя ТСЖ/ЖК/УК о тяжелом материальном положении заявителя).

Как можно погасить долг на оплату вывоза ТКО в Перми

Погасить долг на оплату вывоза ТКО в Перми можно в срок не позднее 6 месяцев с даты заключения соглашения поэтапно, ежемесячно оплачивая часть долга.

При этом первый платеж должен быть внесен в течение 1 месяца с даты заключения соглашения с региональным оператором.

Пени на задолженность по оплате за услугу по обращению с ТКО, указанную в подписанном Соглашении о погашении задолженности по оплате услугу по обращению с ТКО, не начисляются.

Как оформить рассрочку на оплату вывоза ТКО в Перми Для оформления рассрочки на оплату вывоза ТКО в Перми необходимо на сайте АО «ПРО ТКО» tkopro.ru скачать в разделе «Документы»:

- заявление о предоставлении рассрочки по погашению задолженности по оплате за услугу по обращению с ТКО;

- соглашение о погашении задолженности по оплате за услугу по обращению с ТКО.

Отсканировать заполненные документы и отправьте их на электронную почту info@te-perm.ru.

К ним необходимо приложить скриншоты или фотографии документов:

- удостоверяющих личность собственника или лица, на которое открыт лицевой счет;

- удостоверяющих право на получение рассрочки.

Заявление на рассрочку можно оформить по месту жительства или в офисе мобильного специалиста АО «ПРО ТКО»

Адреса и время приёма в офисах размещены на сайте tkopro.ru в разделе «О компании/Контакты».

Размер платы на вывоз ТКО в Перми 2022

Размер платы с человека на вывоз ТКО в Перми с 4 октября по 31 декабря 2022 года установлен в размере 100 рублей в месяц.

Платежные квитанции за коммунальную услугу «Обращение с ТКО» будут сформированы за октябрь и ноябрь. Платежная квитанция придет в начале декабря.

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