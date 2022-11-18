«Цифровой профиль жителя»: мобильное приложение для активных пермяков

Жители Пермского края. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае доступны сервисы «Цифрового профиля жителя», которые помогут жителям организовать свой день, получить максимум полезной информации, а также принять участие в различных мероприятиях на территории региона. Цифровой сервис объединил несколько важных для комфортной и активной жизни пермяков электронных платформ.

СЕРВИС ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ

При создании «Цифрового профиля жителя» в Пермском крае были учтены все передовые разработки других регионов России. Принципиальным отличием стало использование электронных платформ.

«При разработке «Цифрового профиля жителя» мы учитывали опыт других регионов – Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары. Везде похожие проекты реализуются с обязательным использованием физического носителя – пластиковой карты. В Пермском крае же создан виртуальный профиль гражданина, который можно использовать как виртуальную версию карты», - говорит заместитель председателя Правительства Пермского края Алексей Черников.

В итоге пермяки получили электронный инструмент, включивший несколько популярных услуг с помощью которых можно узнать: баланс проездного документа и его пополнение, афишу культурных и спортивных мероприятий, доступные врачебные осмотры в рамках профилактики болезней и диспансеризации, объекты для бесплатных занятий спортом и физкультурой, волонтерские инициативы и возможность участия в них.

Фото: МИРС Пермского края.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ «ЦИФРОВОЙ ПРОФИЛЬ ЖИТЕЛЯ»

Воспользоваться сервисами «Цифрового профиля жителя» можно на смартфонах, использующих платформы Google Play и AppGallery. В App Store «Цифровой профиль» будет доступен в декабре 2022 года.

Для получения доступа к сервисам «Цифрового профиля жителя», пользователю достаточно авторизоваться в приложении «Управляем вместе» через аккаунт портала «Госуслуги». После этого в его личном кабинете появится уникальный идентификатор.

В мобильном приложении хранятся все личные данные, которые подтверждает сам пользователь, а также перечень используемых услуг.

СЕРВИСЫ «ЦИФРОВОГО ПРОФИЛЯ ЖИТЕЛЯ»

«Цифровой профиль» в настоящее время позволяет воспользоваться несколькими сервисами. Пользователь может формировать собственный персональный календарь активности – мероприятия подбираются с учётом места проживания и выбранной им даты.

«Баланс проездного»

Для использования сервиса необходимо привязать к своему аккаунту имеющуюся транспортную карту. Сервис позволяет отслеживать активированный тариф и баланс карты в режиме электронного кошелька.

«Афиша культуры»

С помощью сервиса можно планировать досуг и выбирать самые интересные мероприятия на территории Пермского края. Если необходимо, можно пройти регистрацию на событие и сохранить билеты в специальном разделе.

«Волонтерство»

Сервис предоставляет информацию о волонтерских инициативах и возможность принять участие в них. Место проведения акции можно увидеть на карте.

«Здоровье»

Этот сервис предназначен для получения информации о доступных врачебных осмотрах в рамках профилактики или диспансеризации.

«Афиша спорта»

Сервис собрал полную информацию о спортивных мероприятиях на территории Пермского края.

«Спорт для каждого»

Один из самых полезных сервисов для любителей здорового образа жизни. На интерактивной карте он отображает места проведения бесплатных публичных занятий физкультурой и спортом для всех желающих. Здесь же можно сообщить об отсутствии регулярных занятий для местных жителей или об оказании платных услуг вместо бесплатных.

ПЕРСПЕКТИВЫ «ЦИФРОВОГО ПРОФИЛЯ ЖИТЕЛЯ»

По информации Министерства информационного развития и связи Пермского края, в «Цифровой профиль жителя» будет встраиваться максимальное количество дополнительных услуг. Это поможет сделать его максимально удобным, востребованным и комфортным.

«Этот проект позволит не только организовать единую точку доступа для пользования услугами и сервисами, оказываемыми региональными и муниципальными органами власти и учреждениями Пермского края, но и обеспечит механизмы своевременного адресного информирования о доступных населению социальных программах, сервисах и мероприятиях», – подчеркивал ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В 2023 году портал «Управляем вместе» станет универсальной сервисной площадкой взаимодействия с жителями региона.

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