Застройщик «СтройПанельКомплект» начал производство остановочных комплексов

Остановки будут устанавливаться в районах комплексной застройки, где проектом предусмотрено движение общественного транспорта.

Остановочный комплекс разработан в отделе главного конструктора завода и изготовлен в ремонтно-механическом цехе. Габариты остановочного комплекса: 2 х 5 метров, высота 2.4 метра, вес около 700 кг., вставки проемов выполнены из 10-мм двухслойного стекла, крыша изготовлена из композитного листа. При проектировании учтены снеговые нагрузки и необходимый уклон ската с учетом погодных условий.

Первый остановочный комплекс размещен в ЖК «Медовый» (д. Кондратово). Здесь ведется строительство 5 и 6-го кварталов. Остановка располагается недалеко от детского сада и жилых домов.

При организации остановочного комплекса застройщик проводит комплекс подготовительных мероприятий: согласование с органами местного самоуправления проектной документации и место расположения, внесение расположения остановочных комплексов на транспортную схему муниципальных образований. При проектировании учитываются транспортные связи, пешеходные потоки и другие показатели местности.

Технологические мощности и собственная производственная база позволяют СПК разрабатывать новую продукцию и расширяют возможности в организации пространства комплексов для повышения комфорта проживания в них.

Проекты реализуются в соответствии с ФЗ-214. Проектные декларации строящихся объектов размещены на сайте наш.дом.рф и www.spk.perm.ru. Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Медовый-5», ООО «Специализированный застройщик «Медовый-6». Сайт завода: https://zavod-spk.ru.