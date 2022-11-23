Дети с нетерпением ждут Новый год. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мам, а скоро Новый год? – с любопытством спрашивает сын. Дети, как никто другой ждут этого праздника и подарков. Школьникам на окончание второй четверти родители готовят праздничные мероприятия, популярны активные квесты с участием Деда мороза и Снегурочки.

Рассказываем, что предлагают организаторы подобных мероприятий и сколько это будет стоить.

«Новогодний переполох» в Monkey Park

В квесте ребята будут спасать Новый год, который попыталась испортить Баба Яга. Для этого нужно: украсить елку, сделать и подарить подарок Бабе Яге, покататься на плюшках, поиграть с Дедом Морозом и вместе встретить Новый год.

Цена: для групп от 15 человек праздник обойдется в 500 рублей с человека. Дополнительно можно организовать чаепитие – 100 рублей с человека, подарок от Деда Мороза - 150.

Адрес: Самаркандская, 2, тел.: +7 (342) 247-72-17.

Ул Встречная, 28, тел.: +7 (342) 279-10-91.

Сайт: https://манки-парк.рф/

Любимое зимнее развлечение детворы - горки. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

«Полярный экспресс»

Это новогодняя программа для детей в настоящем поезде. Побывать в нем можно будет с 17 декабря по 8 января. Дети примут участие в сказочном представлении с танцами, фокусами, научными шоу и другими сюрпризами. Ребята получат подарки и угощения.

Программа рассчитана на 2 часа для детей от 4 – 12 лет. В подарок входят: квест-бук с новогодними заданиями и наклейками, шоколад. Поезд пройдет по маршруту - Пермь-2 - Левшино-Пермь-2.

Цена: 2000 рублей, вместо 2500 рублей по промокоду KIDS. Билеты можно купить на сайте poezd-fun.com.

Тел.: +79004284859, +79006643722.

Резиденция Деда Мороза в Перми

Организаторы придумали новую тему праздника - «Тайна новогодних подарков» с играми, танцами, батлами и чаепитием. Дети будут посвящены в «волшебники резиденции» и получат подарки, а потом отправятся кататься с горки на тюбингах.

Цена: детский билет - 1850 рублей, взрослый – 650 рублей.

Адрес: ул. Сакко и Ванцетти, 100.

Тел.: +7 342 274 84 43, +7 982 45 44 043.

Группа ВК: https://vk.com/rezidenciyaperm

Прокатиться в упряжке с хаски можно в "Хаски-центре". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хаски-центр «Уральский Олимп»

В хаски-центре тоже подготовили новогоднюю программу. Конечно, дети смогут увидеть, пообщаться и сфотографироваться с хаски. Кроме этого, для ребят проведут оригинальный мастер-класс по росписи игрушки из папье-маше и морожен-шоу с дегустацией. Потом вместе со Снегурочкой сделают своими руками копилку-зайчика – символ будущего года.

Еще гостей центра ждет катание на снежном банане, чаепитие, ледяные горки с тюбингами и уличный батут. Есть здесь и программы для детей постарше с дискотекой и шоу с использованием очков виртуальной реальности.

Цена: стоимость программ разная - от 1300 до 1600 рублей, зависит от дня недели и количества участников.

Адрес: Пермский район, д. Фомичи (близ д. Лобаново, 15 км от Перми)

Тел.: +7 (922) 342-59-59

Группа ВК: https://vk.com/olimp5959

Секретная база Деда Мороза

Как успеть всю страну объехать за одну ночь? Как тяжелый мешок с подарками таскать для миллионов ребятишек? Дед Мороз и его помощники давно хранят эту тайну: существует Тайная база Деда Мороза. Вот такой сюжет придумали организаторы.

Детей ждет захватывающее приключение, сказочные герои покажут, как устроена Секретная тренировочная база Дедушки, пройдут полосу препятствий, сдадут нормативы волшебников и получат памятный значок «Агент Деда Мороза». Детям можно будет вдоволь потискают добродушного и веселого хаски Бакса, потанцевать, покататься с горок, попить чай и получить сладкий подарок.

Цена: от 1490 рублей с человека, стоимость зависит от количества участников. Двое сопровождающих участвуют бесплатно, родители - 350 руб.

Адрес: ул. Целинная, 2а/2 (база «Искра»).

Тел: +7 (982) 244-96-54.

Группа ВК: https://vk.me/baza_dedamoroza

Зимняя прогулка и общение с лошадьми в "Слободе". Фото: конный клуб "Слобода".

«Ушастый Новый год» в «Слободе»

Провести новогодний праздник в настоящем зимнем лесу предлагает конный клуб «Слобода». Гостям проведут экскурсию на конный завод с показом племенных лошадей, дети смогут покормить животных, покататься верхом, а потом на санях под перезвон колокольчиков отправятся в сказочный лес. А там детей ждут новогодние забавы с дедушкой Морозом, Снегурочкой и сказочными героями. На территории конного завода работает сувенирная лавка, там можно купить подкову «На счастье».

Цена: Если группа больше 15 человек – 500 рублей с человека.

Также можно заказать горячий обед в кафе-музее «Амбарчик». В стоимость не входит проезд.

Адрес: Пермский край, Нытвенский городской округ, Шерьинское сельское поселение.

Тел.: 8-908-25-37-661.

Группа ВК: https://vk.com/slobodasergino

Новый год в Хохловке

В Хохловке можно провести веселую встречу, детей научат играть в старинные прикамские игры, такие как, «Калечина-Малечина», «Корова», «Растяпа» и знаменитый «Валеночный хоккей».

Вместе со Снегурочкой гости создадут ароматный новогодний сувенир – настоящую медовую свечу с пихтовым оформлением. А Дед Мороз подарит музыкальный подарок – сыграет на волшебных часах и не оставит юных зрителей без подарочка.

Цена: Зависит от количества человек, от 1390 – 1840 рублей для школьников, с родителей 150 рублей. Несколько сопровождающих на группу – бесплатно. Проезд до Хохловки в стоимость не входит.

Адрес: Пермский край, д. Гора, Музейная, 9а.

Тел.: +7 982 45 44 043.

Дедушка Мороз исполнит желание и подарит подарки тем, кто в него верит. Фото: Андрей АБРАМОВ

Русская деревенька

Гостей ждет погружение в атмосферу заснеженной зимы в настоящей русской деревеньке, с традиционными забавами на свежем воздухе и общение с животными. Детей встретят Дед Мороз, Снегурочка. Ребята смогут покататься на лошадях, им проведут экскурсию к домашним животным (лошади, индюки, голуби, совы, козы, поросята, коровы, хищные птицы). Поиграют на свежем воздухе, а потом будут пить чай в теплом доме.

Цена: зависит от количества человек, от 1020 до 1390 рублей, в стоимость включен проезд до места.

Адрес: Пермь, микрорайон Кислотные дачи.

Тел.: +7 342 274 84 43.

Сайт: http://праздник-тур.рф/

МультиЁлкаШоу

Организаторы говорят, что это новый и уникальный формат новогодней елки для школьников. Иммерсивное шоу, где зрителя пытаются «погрузить» в разворачивающееся действие. Участники играют вместе с актерами. В программе: магический сюжет с элементами иммерсивного шоу, научная лаборатория с крио-шоу и дегустацией северного мороженого, качественный звук и световые эффекты, волшебные фокусы, а также фото-и видео-отчет.

В завершении программы - веселая супер дискотека с серебряным шоу и зажигательным ведущим и сувенир. Герои: Дед Мороз, Снегурочка, Гарри Поттер, Гринч, Миньон.

Цена: зависит от количества человек: от 950 до 1990 рублей.

Адрес: ул. Сибирская, 16.

Тел., 274-84-43.

НА ЗАМЕТКУ

Куда писать письмо Деду Морозу, чтобы оно вдруг не вернулось обратно и точно дошло до адресата?

Великий Устюг, Вологодская область, Дом Деда Мороза. Почтовый индекс 162390. Кому: Почта Деда Мороза.

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