В турфирме рассказали, куда пермяки бронируют путевки на новогодние каникулы

В новогодние каникулы пермяки в основном выбирают отдых в России. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До новогодних каникул осталось полтора месяца. Кто собирается устроить себе праздничный отпуск, уже бронируют путевки. По словам специалистов туристического агентства «Акапулько», этой зимой самые популярные для отдыха - российские города.

Вторую строчку по популярности делят между собой Турция и Египет. За ними следуют ОАЭ и юго-восточная Азия - это Индия и Таиланд. А вот поездки в Европу пока не востребованы.

Сочи

Краснодарский край по-прежнему остается в лидерах по бронированию туров. В новогодние каникулы пермяки собираются отдыхать на Красной поляне. В основном туристов интересует активный отдых - катание с гор на лыжах или сноубордах.

Цены и уровень комфорта, конечно, разные, но минимальная стоимость перелета и проживания в отеле на неделю - с 1 по 7 января - обойдется на двоих минимум в 70 000 рублей. Отдельно прибавляйте питание и развлечения.

В Сочи жарко даже зимой. Фото: Артур ЛЕБЕДЕВ

Турция

Турция в зимние каникулы не самое популярное место отдыха. Турагентства признаются, что цены на курорты значительно выросли в цене и не все готовы платить за отдых без теплого моря 90 тысяч за человека. За эти же деньги можно отправиться в Индию, где в это время сезон в самом разгаре, море фруктов, морепродукты, отличная погода.

- Туристы очень часто спрашивают Индию, - говорит менеджер по туризму Виктория Телегина. - Вообще это страна, которую туристы очень ждали, и как только появились вылеты из регионов, это самое продаваемое направление.

Цены начинаются от 100 тысяч рублей за человека, есть вылеты из Перми.

Египет и ОАЭ

Из Перми в египетскую Хургаду первый рейс улетел 14-го. Из 189 мест на борту было занято 187. Направление пользуется большой популярностью. Туристов привлекают комфортная погода (в декабре здесь будет + 23…+25 градусов) и цены - от 85 тысяч с человека.

Объединенные Арабские Эмираты этой зимой тоже в тренде. В этом сезоне можно купить тур по системе «все включено» или только с завтраками.

На новогодние даты цены начинаются от 100 тысяч рублей за человека, но можно поймать горящие туры и сэкономить. Если полететь раньше, к примеру, 20 декабря, за эти же деньги можно отдохнуть 12 - 13 ночей. Еще вариант - лететь из Москвы, бывает, так выгоднее.

В декабре в Египте тепло и комфортно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Таиланд и Вьетнам

В основном туры на Пхукет бронируют из Москвы. Цены в новогодние даты - от 115 - 120 тысяч рублей с человека. Летают туристы двумя способами: через Казахстан или прямым рейсом (но они дороже).

За те же деньги можно полететь во Вьетнам, но в Таиланде в декабре и январе гораздо приятнее, температура + 25…+27 градусов, во Вьетнаме не больше +10.

Мальдивы - исключительные запросы. Вылет из Москвы и стоимость от 250 - 300 тысяч рублей с человека.

Автобусные туры

Популярны среди пермяков и недорогие автобусные туры. Многие уже запланировали поездки в Питер, Москву и даже на Кавказ. Средняя их стоимость в районе 20 - 25 тысяч рублей с экскурсиями и новогодним ужином. Экскурсионные программы разные, но насыщенные.

В Новый год Москва становится сказочно красивой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Калининград - частичка Европы

Несмотря на то, что из Перми есть прямые рейсы в Калининград, спрос на них сейчас невысокий. Путевки в самый восточный регион России можно купить за 25 тысяч рублей. В стоимость входят перелет и проживание за неделю.

НА ЗАМЕТКУ

В следующем году из Перми будут организованы субсидируемые рейсы в 16 городов России. Часть затрат на выполнение полетов российским авиакомпаниям компенсирует государство, поэтому билеты на такие самолеты обойдутся пассажирам дешевле.

Планируется, что из Большого Савино перелеты будут осуществляться до Самары, Казани, Минеральных Вод, Сургута, Новосибирска, Тюмени, Уфы, Махачкалы, Мурманска, Нижнего Новгорода, Калининграда, Астрахани, Волгограда, Владикавказа и Барнаула.

Калининград этой зимой не пользуется популярностью. Фото: Иван Макеев

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Читать также

Куда из Перми в 2023 году можно будет улететь по субсидированным авиамаршрутам

Рассказываем, об авиамаршрутах, авиакомпаниях и частоте субсидированных региональных воздушных перевозок из Перми в 2023 году (Подробнее,,,)