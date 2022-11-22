Пермяка судят за похищение и истязание беременной женщины

Похититель привез пленницу в квартиру, где пара совместно проживала около года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Когда в марте машина «02» подъехала к дому в комплексе «Арсенал», и сотрудник УГРО вышел из полицейской «Газели», к нему подбежала перепуганная молодая женщина. Она просила помощи и просила увезти ее отсюда.

Бил по голове сковородкой

В отделе полиции потерпевшая пришла в себя и рассказала, что она беременная. Два часа назад у больницы ее похитил бывший сожитель, затолкал в машину, за рулем которой был другой человек. По дороге мужчина избил пермячку и угрожал изуродовать. Похититель привез пленницу в квартиру, где пара совместно проживала около года.

Расстались они месяц назад. Даже беременность не остановила женщину, она ушла от тирана, который, по ее словам, нигде не работал, пил, просил у нее денег, унижал.

В квартире похититель продолжил избивать пленницу, ударил ее сковородой по голове, отхлестал удлинителем по спине. У потерпевшей на теле остались следы от побоев. Сожитель забрал у женщины телефон. Позвонить и позвать помощь, она не могла.

«Помогите, он меня удерживает!»

В какой - то момент мужчина вышел в туалет, женщина схватила с дивана телефон и успела набрать сообщение: «Помогите! Не звоните, он меня увез, бьет, удерживает…». Она указала адрес, где находится, и успела отправить сообщение своей бывшей свекрови (матери первого мужа). Свекровь – бабушка старших детей потерпевшей, и у бывших родственников добрые отношения.

Пленница удалила отправленное свекрови сообщение. Когда тиран вернулся в комнату, сказал, что у него заканчивается пиво, и в магазин женщина пойдет вместе с ним, иначе, если она останется дома, то будет кричать и звать на помощь с балкона.

На улице, увидев полицейскую машину, женщина, на свой страх и риск, вырвалась из рук мучителя и побежала.

Оказывал сопротивление

Своим спасителем потерпевшая называла сотрудника уголовного розыска лейтенанта Романа Кирьянова. Она была благодарна полицейским, понимала, что сожитель мог убить! В тот день оперативники, получив информацию, что в квартире дома удерживают и избивают беременную женщину, сразу же выехали по адресу. Успели...

Вечером лейтенант Кирьянов с коллегами отправился на задержание преступника. Пьяный мужчина отдыхал в баре на Парковом. Он пытался оказать сопротивление и кидался на полицейских. Похититель был доставлен в отдел полиции Свердловского района. Опасения его бывшей женщины были не напрасны. В прошлом мужчина судим за кражи, грабеж, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Он даже отца родного избил однажды.

Грозит до 12 лет

В ходе следствия всплыла еще и кража. Когда потерпевшую полицейский увез в отдел, жулик вернулся в квартиру. Там он взял телефон бывшей сожительницы, увидел, что ей пришла зарплата. Зная пароль, он зашел в онлайн банк и перевел все до копейки себе. Похитил более 12 тысяч.

- Следствие по делу закончено, - сообщил «КП» руководитель СО по Свердловскому району город Пермь СУ СК РФ по Пермскому краю Алексей Тимохов. - Статьи обвинения: похищение человека, с применением насилия, опасного для жизни; с применением предметов, используемых в качестве оружия; в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности. Статья эта относится к категории особо тяжких, наказание от 5 до 12 лет лишения свободы. По статье – кража, совершенная с банковского счета, санкция – до 6 лет лишения свободы. Мужчина, 1986 г.р., вину признал только в краже, ущерб возместил.

Дело уже находится на рассмотрении в суде Свердловского района Перми.

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