Счастье возвращается на свое место. Фото: Анна Маркова

«Счастье возвращается в Пермь», - написал в своем телеграмм-канале Алексей Дёмкин.

Культовую надпись начали монтировать в особенный по энергетической мощи день: 22.11.22, и это порадовало многих.

Больше года пермяки ждали, когда на набережной отремонтируют причалы у Речного вокзала, и знаменитый арт-объект вернется на место. Его демонтировали, напомним, 7 октября 2021 года.

Этим летом пермские гиды даже обратились к администрации Перми с просьбой вернуть «Счастье» на набережную. Мол, из-за того, что долго идет ремонт, им некуда было водить туристов, а люди специально приезжают в Пермь, чтобы сфотографироваться на фоне культовой надписи.

Было даже предложение найти для «Счастья» другую локацию на время ремонта, но от нее отказались. Решили, будет лучше, если люди соскучатся, но зато арт-объект вернется на знакомое место.

Рабочие обещали сегодня закончить установку новых букв. Фото: Анна Маркова

- Надпись устанавливается на прежнее место, - успокоил пермяков мэр Перми. - Культовый арт-объект «Счастье не за горами» обновили, и совсем скоро можно будет пополнить коллекцию фотографий на его фоне. Монтажом букв занимается Городской центр охраны памятников.

Уже на следующую весну пермяки и гости города вновь смогут увидеть волшебный зеркальный эффект, который возникает от «Счастья» и разлившейся Камы.

Напомним, работы по реконструкции набережной по плану должны завершиться к декабрю, и у строителей все получается. После окончания всех этапов строительства и благоустройства, территория причалов у Речного вокзала стала двухуровневой. На верхнем – променад, примыкающий к Речному вокзалу, модульные здания для обслуживания транспортной инфраструктуры.

На нижем уровне можно будет гулять, частично он будет использоваться под транспортную инфраструктуру.

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