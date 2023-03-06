Фильм волонтеров «Пищи жизни» о погибших товарищах показали на кинофестивале

Кирилл Губарев и Максим Веровский погибли из-за попадания прямого попадания реактивной системы залпового огня в здание кухни добровольцев. Фото предоставлено Ольгой Старостиной

26 февраля исполнился год, как волонтеры «Пищи Жизни» помогают беженцам и жителям Донбасса. Этот день самоотверженные люди провели на кинофестивале RT "Время героев". Добровольцы привезли на фестиваль фильм о погибших в июле 2022 года товарищах.

Напомним, 16 июля в 21.04 (по московскому времени) из-за прямого попадания реактивной системы залпового огня в здание кухни добровольцев в городе Алчевске погибли два волонтера общественной организации «Пища Жизни Донбасс» Кирилл Губарев и Максим Веровский. В этот день Кирилл Губарев и Максим Веровский вернулись из Северодонецка, где кормили беженцев. Когда добровольцы разгружали пустые баки из-под еды, начался обстрел. Волонтеры не успели покинуть территорию.

Погибший Кирилл Губарев. Фото предоставлено Ольгой Старостиной

- Во время обстрела Кирилл говорил с волонтерами о предстоящем выезде в Северодонецк и помощи там людям. Забота о других была главной движущей силой его жизни, - рассказывает учредитель Пермского краевого отделения МБОО «Пища Жизни» Ольга Старостина. - На ребят обрушилась плита дома и придавила. К несчастью, травмы оказались смертельными. Спасатели извлекли тело Кирилла с телефоном в руке.... Еще одного волонтера - 22-летнего Андрея Яковлева - ранило осколками. Врачи сказали, что Андрей «родился в рубашке», он попал в больницу и вскоре вернулся в строй.

Погибший Максим Веровский. Фото предоставлено Ольгой Старостиной

- Идея сделать фильм нам пришла через три дня после гибели друзей, - рассказывает учредитель Пермского краевого отделения МБОО «Пища Жизни» Ольга Старостина. - Обратились к женам и родителям Кирилла и Максима. Готовы были к любому ответу родных - понимали, что горе от безвозвратной потери сильно велико. Близкие дали согласие на съемки практически сразу. Героизм близких людей, их благородство и желание рассказать миру о подвиге вызывает сердечное почтение.

С идеей фильма, с его монтажем волонтерам "Пищи Жизни" помогали ведущие профессионалы документалистики в стране: Екатерина Яковлева, руководитель школы доккино aRTel.doc и директор дирекции доккино RT, а также генеральный продюсер Комсомольской правды - ТВ Ждан Тихонов.

Всесторонняя поддержка метров доккино в создании фильма показала добровольцам, что мир объединился вокруг добрых дел Донбассу. И чтобы это не было: спасение жизней людей горячим питанием или рассказ об этом в творческой форме документального фильма - это востребовано обществом, это нужно людям.

В годовщину помощи жителям Донбасса добровольцам вручили стеклянный кубок, как награду за участие в фестивале "Время героев". Через несколько дней добровольцы вернулись в лагерь и присоединились к ежедневному труду помощи людям.

Ольга Старостина принимает благодарственное письмо. Фото предоставлено Ольгой Старостиной

Мы пока не можем опубликовать фильм - идет фистивальный период, но через два месяца он закончится, и мы обязательно опубликуем его на нашем сайте. А пока волонетры поделились с нами небольшим роликом.

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