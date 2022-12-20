«Неугомонный дед никак не успокоится». 71-летний пермяк, который полвека отсидел за изнасилования, снова окажется на скамье подсудимых

В 2010 году рецидивиста посадили на 12 лет в колонию самого жесткого - особого - режима

Василию П. 71 год. Почти 50 лет он провел на зоне за преступления против половой неприкосновенности. И неугомонный дед и в наши дни никак не успокоится, ловит наивных девочек.

«Хочу купить дочери дубленку»

По первому приговору в далеком 1978 году Василий получил 13 лет - за два изнасилования. Вышел на четыре года раньше по УДО и в 1995 году вновь совершил сексуальное насилие. Получил восемь лет. Вновь освободился по УДО и опять в 2003 году загремел на семь с половиной лет за насильственные действия сексуального характера.

К этому времени у маньяка созрела устойчивая легенда, которую он рассказывал потенциальным жертвам на улице. Он хочет сделать подарок дочери (племяннице), купить дубленку (куртку), но в магазине вещь надо примерить, а девочка по возрасту и телосложению подходит. Дяденька просил юную особу проехать с ним в магазин, а на самом деле заводил пленницу в лес на лыжной базе «Динамо» и совершал преступление.

- По сути это сексуальный маньяк, который совершает типичные преступления в одном и том же месте после освобождения, - объяснял еще в 2010 году Александр Егорычев, в то время он занимал пост судьи Свердловского районного суда Перми. - Можно брать все приговоры, менять только фамилии потерпевших, время, а место, способ совершения преступления, все будет одно и тоже. Как только он оказывается вне мест лишения свободы, на базе «Динамо» совершает действия сексуального характера в отношении малолетних или несовершеннолетних потерпевших.

Изнасиловал, а потом проводил домой

58–летний Василий, отсидев срок по третьему приговору, освободился в 2009 году. Устроился в городскую детскую клиническую поликлинику грузчиком. А еще собирался открыть фотоателье, ходить по школам и фотографировать деток. Свой фотосалон педофил открыть не успел, встретил на улице 14 – летнюю девочку, попросил помочь купить дубленку, завел жертву на «Динамо» и под угрозой убийства удовлетворил похоть. После он проводил девушку до ее же дома.

Потерпевшая рассказала маме, но в полицию мать с дочерью не пошли, а через десять дней маньяк подкараулил жертву у дома, назначил встречу у «Цирка». На свидание с маньяком приехала и девочка, и ее мама, и оперативники.

Библия была настольной книгой

А ведь Василий был женатым человеком, у него двое взрослых детей. Дочь – глубоко верующая, женщина все время проводила в церкви, а потом в коридорах суда читала молитвы за папу. Впрочем, и сам Вася уверовал в Бога, когда сидел на зоне в 1978 году, Библия у маньяка была настольной книгой.

В 2010 году рецидивиста посадили на 12 лет в колонию самого жесткого - особого - режима.

Освободился дедушка Василий 20 декабря 2021 года, а спустя пару месяцев в криминальной жизни 71 – летнего сексуального маньяка все повторилось!

«Если будешь сопротивляться, вырублю!»

Озабоченный дедушка встретил девушку у ее дома по бульвару Гагарина 26 февраля 2022 года в 19 часов. Уже темно, вероятно, дед плохо видит, поэтому и принял новую жертву за ребенка. Потерпевшей 19 лет, но она маленькая, худенькая, на вид – подросток. И по психотипу девушка – жертва, а опытный педофил–рецидивист всю жизнь выбирал именно таких деток. И вновь дедушка, с виду безобидный, начал рассказывать старую легенду. У его знакомой – дочь такого же телосложения, надо помочь ему выбрать одежду в магазине. Девушка, которая шла домой, откликнулась на просьбу пожилого человека. А тот предложил незнакомке два магазина: один на Дружбе, второй в стороне улицы Старцева. Она согласилась проехать до магазина на Старцева.

Пара отправилась к остановке трамвая. Дед и девушка доехали до «Авторадио». А потом пешком отправились якобы до магазина. Шли через частный сектор, садовые участки. Девушка поначалу ничего вокруг не видела, не слышала: наушники, в руках телефон. Потом она обратила внимание на то, что они идут какими - то сложными тропами, но подумала, что дедушка заблудился, а он подтвердил, что, действительно, давно не был в Перми. (Конечно, не был! 50 лет жил в колонии, и в этом старик не соврал).

Когда частный сектор закончился, и они зашли в лес, девушка начала переживать и скидывать по телефону координаты своим родственникам, чтобы они нашли ее. Старик и девочка вышли на лыжню «Здоровье», и в этом месте дед схватил ее за руку. Расстегнул ширинку, потребовал удовлетворить его за 10 тысяч рублей. Естественно, у бывшего зэка - таких денег не было!

- Если будешь сопротивляться, вырублю! И сделаю с тобой все, что захочу!» - пригрозил насильник и повалил девушку на снег.

«Ты порядочная, я тебя не трону!»

Она сопротивлялась, отбивалась ногами, дед придавил девушку сверху, дотронулся до нее, совершив, тем самым, насильственные сексуальные действия. А после пенсионер резко встал, помог подняться девушке. Сказал, что она не такая, как все. За деньги сексом не занимается, типа, порядочная, поэтому он ее не тронет.

Он проводил жертву до автобусной остановки. Потерпевшая уехала домой, а дедушка Вася отправился к себе домой, в Мотовилихинский район, где главу семьи ждали 79-летняя супруга, взрослая дочь, глубоко верующая в Бога и до сих пор замаливающая грехи своего любимого папы, а еще взрослый сын. Так и жил дома Вася.

«Земелька с кладбища»

1 марта за особо опасным рецидивистом пришли сотрудники уголовного розыска. Но дед – юридически подкован, да и образование у него высшее, старый педофил начитан и много знает. Он занял позицию: никакого преступления не совершал.

Василий П. несколько месяцев провел в стационаре, проводилась комплексная психолого–психиатрическая экспертиза.

У людей, кто на протяжении 50 лет имел дело с неугомонным насильником, в том числе - у оперативников, следователей, судей, да и у автора этого материала - закрались сомнения: здоров ли психически этот человек?! Отсидеть большую половину жизни, вернуться домой к жене и детям и через два месяца вновь пуститься во все тяжкие?

Следователь, который занимался делом Василия П. в 2010 году рассказал:

- Он не производил впечатление больного человека. Более того, Василий – умный и грамотный. Мужчина досконально изучил статьи Уголовного кодекса РФ: изнасилование, насильственные действия сексуального характера и комментарии к ним. Он не признавал вину до тех пор, пока не прошел исследование на полиграфе. Заключение дал известный полиграфолог из ГУВД Пермской области Аскольд Петров. Когда Василий П. прочитал заключение, попросил сигарету, закурил, а потом заговорил. Он признался, что ему нравится молодое женское тело. А верующим в далеком 1978 году он стал, когда первый раз попал в колонию за изнасилование. Боялся издевательств со стороны заключенных. Прибился к церкви на зоне, время проводил в библиотеке.

Странно вела себя дочь Василия. Верующая женщина приходила и под порог кабинета следователя землю сыпала. И не скрывала, что это «земелька с кладбища».

По заключению специалистов, Василий - субъект преступления, т.е., мог отдавать отчет своим действиям и руководить ими. Шизофрении нет! В ближайшей перспективе дедушка Вася в очередной раз предстанет перед судом.

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