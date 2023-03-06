В Пермском крае на видео сняли жестокую драку подростков

Полицейские уже нашли всех участников конфликта. Фото: скриншот видео с телеграмм-канала «Пермь с огоньком»

Кадры жесткой драки, в которой принимают участие не менее 10 человек, опубликовал телеграмм-канал «Пермь с огоньком».

«В Чернушке в субботу, 4 марта, произошла массовая драка между подростками. Все из-за какого-то незначительного повода. В МВД началась проверка», - подписан пост.

Жестокая драка подростков попала в объектив сотового телефона случайного очевидца. Все происходит на улице, неподалеку от жилых домов, в кадре видно не менее десяти человек. Кто-то из компании просто находится рядом с дерущимися и смотрит, как их друг сначала пинает, а потом бьет руками по лицу и запинывает ногами уже упавшего парня. Второй подросток в это время пинает и толкает руками другого парня. Тот удержался на ногах и убежал из кадра.

Кто-то кричит дерущимся «Эй», чтобы они остановились.

«Мама, мама», - гладя на происходящее, с ужасом говорит девочка, снимавшая драку на камеру телефона. Но через 14 секунд ребенок выключает ее, не в силах снимать дальше.

ЧП между подростками прокомментировали в полиции, участники драки уже установлены.

- По информации, размещенной в социальных сетях, сотрудниками полиции проводится проверка, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Все участники конфликта установлены. Со слов одного из них, между молодыми людьми произошел конфликт из-за незначительного повода. Проверка продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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