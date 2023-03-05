Сотни подростков собрались возле ТЦ в Березниках

Фото: скрин с видео ВК ЧП Березники.

В субботу, 4 марта, возле ЦУМа в Березниках собрались сотни подростков. Местные соцсети заполонили видео, на которых снято, как старшеклассники подходят к торговому центру, толпятся возле входа или собираются внутри здания.

Все это несмотря на то, что накануне заместитель главы города по безопасности Олег Мизин попросил родителей старшеклассников, чтобы дети не ходили в торгово-развлекательные центры в выходные.

С самого утра в субботу полиция начала усиленно патрулировать торговые центры. Правоохранители опасались возможных массовых драках с участием подростков, ассоциирующих себя с «ЧВК Редан», но нарушений зафиксировано не было.

«Что у нас творится в городе?», «Просто у нас для досуга молодежи ничего не придумано, а им тоже хочется пообщаться», «Раздули проблему. Среди подростков это нормально. Просто им силу девать некуда! Вот и придумывают себе оправдание: оффники, гопники, кто следующие?», - комментируют ситуацию жители Березников.

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