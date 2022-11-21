Фото: Пан Кружечка | Чешская таверна / ВКонтакте

В Катаре стартовал 22-й чемпионат мира по футболу 2022 года среди мужских команд. В нем примут участие 32 национальных сборных со всех континентов.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ 2022

На первом этапе сборные проведут круговой турнир в восьми отборочных группах чемпионата мира по футболу 2022: «A» - Катар, Нидерланды, Сенегал, Эквадор; «B» - Англия, США, Иран, Уэльс; «С» - Аргенитина, Мексика, Польша, Саудовская Аравия; «D» - Франция, Дания, Тунис, Австралия; «Е» - Испания, Германия, Япония, Коста-Рика; «F» - Бельгия, Хорватия, Марокко, Канада; «G» - Бразилия, Швейцария, Сербия, Камерун; «Н» - Португалия, Уругвай, Южная Корея, Гана.

Матчи пройдут с 20 ноября по 18 декабря на восьми стадионах в пяти городах Катара: Лусаил (Национальный стадион - 80 000 зрителей), Эль-Хаур («Эль-Байт» - 60 000), Доха ( «Стадион 974» - 40 000, «Эль-Тумама» - 40 000), «Эр-Райян» («Халифа» - 45 416, «Эдьюкейшн сити» - 45 350, «Ахмед бин Али» - 44 740) и Эль-Вакра («Эль-Джануб» - 40 000).

В Эль-Хауре состоялся матч открытия чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором Катар уступил Эквадору со счетом 0:2.

Сегодня пермякам в нынешнее непростое для туризма время проще всего следить за трансляциями матчей чемпионата мира 2022 проще всего из дома в эфире телеканала «МАТЧ ТВ»: родной диван, большой выбор прохладительных напитков и снека им будут обеспечены на все сто! (0+)

Правда, футбол предполагает активное боление, и лучше это делать в большой компании друзей и таких же болельщиков. Футбол – сближает! Благо, некоторые бары Перми могут помочь в этом благом деле.

ТОП-5 БАРОВ ПЕРМИ ДЛЯ ПРОСМОТРА ТРАНСЛЯЦИЙ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 2022

По нашей версии в Перми есть топ из нескольких баров, которые приняли решение показывать у себя трансляции матчей чемпионата мира по футболу 2022 года.

Не беда, что за стенами метет снег и не совсем футбольная погода. В барах будет обеспечена горячая атмосфера боления и единение болельщиков Перми. Кстати, в Катаре приняли решение для преодоления жары все стадионы оснастить системами охлаждения воздуха, поддерживающими температуру на уровне не выше +27 градусов. В барах Перми для болельщиков будут созданы не менее благоприятные условия.

ЧЕШСКИЙ РЕСТОРАН «ЗЛАТА ХУСА» (ул. Борчанинова, 12) – один из главных баров Перми, где можно посмотреть трансляции футбольных матчей. Тел. 8 (342) 238-36-42.

ИРЛАНДСКИЙ БАР SHEAMUS (Комсомольский пр., 27) – сочетает большой выбор напитков и закусок. Тел. 8 (342) 219-86-84.

БАР OLD MOOS (ул. Советская, 55 / Комсомольский пр., 14) – создает уютную атмосферу общения. Тел. +7 (342) 203-20-14.

ЧЕШСКАЯ ТАВЕРНА «ПАН КРУЖЕЧКА» (Комсомольский пр., 26 / ул. Ленина, 56) – штаб-квартира болельщиков ФК «Амкар-Пермь». Тел. +7 (912) 485-00-20.

ХОУМ-БАР «КЁЛЬШ» (ул. Ленина, 7а) – создает домашний уют для отдыха и общения. Тел. 8 (342) 293-94-04.

Во всех барах советуют заказывать столик заранее, обещают показывать матчи чемпионата мира по футболу 2022 года для самых поздних посетителей. (18+)

Время начала прямых трансляций из Катара: 18:00, 21:00 и 00:00.

ВСЕ НА ФУТБОЛ!

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