В Пермском крае окончены поиски 17-летней девушки, пропавшей 15 февраля

Девушка попала на одну из городских камер наблюдения. Фото предоставлено источником "КП-Пермь".

Волонтеры поискового отряда "Регион 59" сообщили, что нашли живой пропавшую в середине февраля 17-летнюю девушку.

Напомним, 17-летняя жительница Чайковского пропала 15 февраля. В этот день она собрала рюкзак, вышла из дома и бесследно исчезла. Сообщалось, что девушка нуждается в медицинской помощи. Когда полицейские и волонтеры начали поиски и посмотрели городские камеры наблюдения, то увидели, как пропавшая идет по одной из улиц города, но когда они приехали на место, девушки уже не было. Друзья пропавшей сообщали, что она могла пойти к своим знакомым в один из частных домов города, но и там ее не нашли.

Разыскать ее удалось только сапустя три недели. Волонетры не сообщают, где все это время она пропадала, но, как рассказал "КП-Пермь" источник, знакомый с ситуацией, девушку нашли в Ижевске. С кем она там была и где жила, пока неизвестно, сейчас беглянку опрашивают полицейские.

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