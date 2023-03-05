«Нам грозят судебными приставами»: как идет расселение аварийного дома в Перми

Фото пункта временного размещения предоставлено жителем Куйбышева, 143.

Непростое время приходится переживать сейчас жильцам дома на Куйбышева 143 в Перми. Комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС признала ситуацию в их многоквартирном доме чрезвычайной, и теперь жильцы подлежат экстренному расселению.

Как это проходит? Куда переселяют жильцов, в каких условиях они теперь будут жить? Как долго это продлится, до того, как они не определятся с новым жильем? «КП» выясняла это у жителей опасного дома, который расселяют в экстренном порядке.

- Наш дом давно разваливается по кусочкам, - говорит молодой человек по имени Данил. - В квартирах падала штукатурка со стен и потолков, крыша текла, воды толком не было. Был постоянный страх, что дом вот-вот сложится как спичечный коробок.

Износ сталинской пятиэтажки 1957 года постройки составляет 88%, и жителей из опасного дома в экстренном порядке начали расселять в гостиницы и муниципальный маневренный фонд.

- 28 февраля в чате дома появилась информация об экстренном расселении, но всерьез в это никто из более чем 100 пользователей чата не поверил, - рассказывает молодой человек. – А 1 марта утром у нашего дома появилась палатка МЧС, «скорая» и администрация. Жители начали спускаться вниз и спрашивать, что происходит. Нам раздали бумажки, что нужно выезжать в пункты временного размещения. Они располагаются в двух гостиницах: «Спутник» и «Сосновый бор» и в общежитии на улице Народовольческой.

А вот выяснить, сколько там можно будет жить, и кто все это будет оплачивать, многие жильцы так до сих пор и не могут.

Переселенцам выдали чистое постельное белье, одеяло и матрац. Фото предоставлено жителем расселенного дома.

- У нас на руках ни одной официальной бумаги: сколько жить в пункте временного размещения, и кто все это будет оплачивать - неизвестно, - говорит Данил. – Я, к примеру, переехал в общежитие на Народовольческой, 42. Условия там, мягко говоря, неоднозначные: в комнате неплохой ремонт, мне выдали чистые простыни, одеяла и матрац, но в туалет там зайти невозможно: тараканы ползают. В ванной тоже страшно ко всему прикасаться. А учитывая, что в жилье на Куйбышева у меня был хороший ремонт: стеклопакеты, натяжные потолки и ламинат, то я, мало сказать, расстроен. Постоянно к нам в комнаты стучатся люди, просят срочно выселиться из аварийного дома и вывезти оттуда мебель. Грозят, что в понедельник придут с решением суда и судебными приставами. Но сделать это для меня проблематично, поднимать тяжелое мне нельзя. А грузчики, которых нам прислали, помогают очень избирательно. Холодильник спускают вниз, а стиральную машину отказываются. Вот и приходится изможденным жилицам носить туда-сюда свои вещи в коробках в доме без лифта.

Еще одна жительница дома – у нее собака - пожаловалась в чате, что уехала в гостиницу, но там ее заставляют оплачивать проживание животного. В итоге нервы у жильцов на пределе, а конкретных ответов на свои вопросы они пока получить не могут. А также переживают, что если раньше они могли обсудить возникающие вопросы, собравшись во дворе, то сейчас их разбросали по всему городу.

Попасть в такие условия после уютных квартир жильцам расселенного дома непросто. Фото предоставлено жильцом расселенного дома.

ОФИЦИАЛЬНО

- Ситуация с экстренным расселением дома на Куйбышева, 143 еще раз показала необходимость наличия нужного количества и качества муниципального маневренного жилья, а также пунктов временного размещения, в качестве которых используются гостиницы и санатории, - написал в своем телеграмм-канале глава Перми Алексей Дёмкин. - Эти места, конечно, не заменят людям дом, но на время могут стать его безопасной альтернативой. Важно, чтобы там были нормальные человеческие условия для жизни на тот период, когда идет процесс выплаты выкупной стоимости.

В маневренном фонде города закупается новая мебель и постельное белье, ремонтируются помещения. Не менее важно оперативно реагировать на случаи коммунальных аварий и быстро устранять неисправности в работе сетей.

Мы осознаем, что ситуация с домом на Куйбышева не последняя, и нужно иметь четкое понимание, что будем делать с маневренным фондом дальше. Поручил завтра провести комиссионное обследование всех помещений, которые используются в качестве временного жилья, и, при необходимости, составить план его обновления.

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