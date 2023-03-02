Пермский «Молот» в упорной борьбе уступил в пятом матче серии плей-офф

Фото: хоккейный клуб «Молот»

Пермский ХК «Молот» продолжает бороться с красноярким «Соколом» на стадии 1/8 финала ВХЛ. Пятый матч серии плей-офф закончился для «Молота» поражением.

В ходе игры соперники имели преимущество 4:2, но пермяки смогли отыграться и сравнять счет. В заключительные минуты «Сокол» снова вышел вперед и забил две победные шайбы, одна из которых влетела уже в пустые ворота. Итог встречи — 6:4.

Напомним, что в следующий круг выйдет тот, кто первым одержит победу в четырех матчах. После пяти игр счет в серии 3:2 в пользу соперников. Все встречи проходили на чужом льду. Следующая состоится в Перми 4 марта.

Первый домашний матч серии плей-офф станет важнейшим для «Молота». Исход встречи решит, будет ли это последнее выступление в нынешнем сезоне, или команда сможет продолжить борьбу за выход в следующий круг.

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