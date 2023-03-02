Пермячка и ее команда отвезли на передовую партию сшитых ими вещей

Фото: Элина Патыкова.

Мы уже писали про пермского модельера Элину Патыкову, которой удалось задействовать своеобразный дополнительный ресурс для помощи бойцам СВО.

С мужем они подумали: у нас в стране много мам-декретниц, а также неравнодушных людей, у которых есть досуг для того, чтобы шить и вязать нужные воинам вещи. Главное, их организовать.

Многие выкройки разрабатывают конструкторы из команды Элины. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Теперь во многих регионах мамочки изготавливают по разработанным в Перми и других городах выкройкам толстовки, балаклавы, муфты и многое другое. А Элина проводит в соцсетях для самодеятельных швей-надомниц мастер-классы.

- Вообще-то эта идея родилась у моей подруги Наташи Солнце, - говорит Элина. – А я ее подхватила и масштабировала на всю страну через соцсети.

Кипит работа и в «реальном режиме» - в собственном ателье пермячки. Элина и ее команда уже отправили в зону боевых действий не один десяток тысяч очень нужных в полевых условиях вещей.

Над изготовлением заказов для передовой работают 12 сотрудников ателье. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Бабушке ничего не сказали

Недавно Элина, ее сотрудник Павел и их друг сами съездили на Донбасс, на передовую. Они отвезли партию своей продукции, а также гуманитарную помощь, которую в их ателье стали присылать со всех районов Прикамья, стоило им только сообщить в соцсетях о предстоящей поездке.

Носилки для раненых почти готовы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Накануне выезда у нас в ателье целый день не закрывались двери – люди несли и несли сшитые ими теплые вещи, свечи, медикаменты, продукты, - вспоминает она. - Вроде бы перед дальней поездкой нужно отдохнуть, но не тут-то было. У нас был просто аврал!

Такие носилки спасут жизни множества раненых. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Элина признается, что очень боялась.

- Не только за себя, но и за детей, - говорит она. - Что с ними станет, если со мной что-то случится? Но надо было на месте убедиться, что наши вещи нужны на передовой. Узнать, что еще необходимо бойцам. Возможно, внести какие-то коррективы в наши модели.

Бабушка Элины тоже участвует в акции "Шьем для наших" - вяжет для бойцов носки и вкладывает в них шоколадки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Бабушке Элина не сказала, куда едет.

- Когда я узнала, где Элиночка была, со мной было плохо, - признается Юлия Михайловна. - Хорошо, что я не знала об этом заранее, а то бы, наверное, вся изревелась. Конечно, я горжусь своей внучкой! Я ведь тоже принимаю участие в сборе гуманитарной помощи - связала уже 26 пар теплых носков, и в каждую вложила шоколадку!

Все вещи шьются по размерам. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кошка Муха и ночные прилеты

Как ребята добирались до Донбасса? Им выделили место в фуре, в которой также везли гуманитарную помощь от губернатора.

- Мы поехали следом на машине мужа, - рассказывает Элина. - Доехали до Луганска. Но вечером наш груз не выгрузили, предложили ждать до утра. Для нас было открытием, что там действует комендантский час. Нам надо было до десяти вечера куда-то поселиться, мы с трудом устроились в гостиницу, все места там были заняты.

Выкройки распечатывают на специальном принтере. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Утром их мешки с гумпомощью выгрузили из фуры.

- Мы их перегрузили в «буханку» к Екатерине Панфиловой, - рассказывает Элина. - Катя – это первая женщина-герой Донецкой народной республики, я с ней познакомилась раньше в Москве, мы с ней дружим и переписываемся, по возможности, помогаем друг другу. Она долго служила на первой линии, а теперь возит гуманитарную помощь в зону боевых действий.

Часть гуманитарной помощи ребята завезли в госпиталь.

- Кроме медикаментов мы передали еще и брюки, выкройки для которых мы разработали, - рассказала Элина. - Такие штаны сбоку по шву расстегиваются, чтобы нога с аппаратом Илизарова входила в них. Также привезли подушки, одеяла, простыни, пододеяльники, пеленки, сладости и многое другое.

На передовой требуются в том числе и подсумки для гранат. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А потом они отправились в зону боевых действий – на передовую.

- На «буханке» Кати мы привезли нашу гуманитарку на вторую линию – это буквально в километре от зоны, где шли бои, - говорит Элина. - Уже стемнело, вовсю стреляли. Нам пришлось заночевать. Ночью рядом стоял и работал танк. Там я там увидела кошку, которую бросили мирные жители - бездомных животных на передовой очень много. Я мысленно обратилась к создателю: если выживу этой ночью, то обязательно возьму ее к себе. Я думала, если бог не захочет меня спасать, то, может быть, кошечку пожалеет, и мы обе спасемся.

Качеству всех деталей уделяют особое внимание. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Бойцы были очень благодарны за привезенный груз.

- До ближайшего магазина им приходится ходить пешком за 20 километров, и они очень нуждаются в гуманитарной помощи, - объясняет Элина. – Конечно, было очень страшно. А еще - тяжело слушать рассказы мирных людей. В Енакиево, а это тыловой город ВСУ разбомбили самую лучшую школу в городе. Там учатся дети, и там не было военных. Вот такие бесчеловечные методы.

За 4 месяца команда Элины изготовила уже более 17 тысяч нужных вещей для бойцов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Мы делаем это не зря!»

- Поездкой я довольна, потому что я увидела своими глазами мирных жителей, услышала истории, - объясняет Элина. - Когда с одной стороны говорят одно, с другой другое, ты часто не понимаешь, где правда. А там я была на месте событий рядом с людьми, которые там живут, которых обстреливают. И я убедилась: то, что мы делаем - не зря.

Такие коврики-пятиточечники спасут бойцов от переохлаждения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Элина рассказывает, что сшитые изделия очень понравились бойцам.

- Например, им пришлись по душе сшитые нами «пятиточечники» - специальные подстилки, которые можно подложить под «пятую точку», посидеть или полежать, они спасают от переохлаждения, - рассказывает Элина. - Максимум, что есть у бойцов, - это туристические сидушки-«пенки». Но они быстро приходят в негодность, а также очень маленькие, и на них нельзя прилечь. Ребята также попросили нас сделать летнее-весенний вариант снуда – это такой шарф, который можно превратить в маску. Я такой снуд уже отшила, отправлю им, и буду ждать обратной связи. Подойдет ли такой материал? Удобен ли крой? Если все хорошо, мы запустим их в производство.

Продукция для передовой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А еще команда Элины Патыковой разработала выкройку муфты для управления дронами, которую придумала Наташа Солнце.

- Операторам приходится управлять квадрокоптерами без перчаток, и они пожаловались, что у них мерзнут руки, а в нашей муфте им будет и удобно, и тепло, - объясняет Элина.

Она рассказывает, что они хотят попробовать отправить гуманитарную помощь через транспортную компанию.

- Деловые линии открыли маршрут до Луганска, - объясняет она. – Если получится, это будет здорово!

Изделия для передовой изготавливают по 8 часов 5 дней в неделю. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ателье наращивает объемы

Сейчас Элина расширяет штат в своем ателье.

- У меня теперь работают более 12 человек, - объясняет она. - На необходимые объемы выпуска изделий для бойцов СВО можно было выйти только с постоянными швеями, которые работают по 8 часов пять дней в неделю. За счет благотворительных сборов, которые мы объявили через соцсети, покупаем материалы, фурнитуру, оплачиваем их доставку. А зарплату людям я плачу за свой счет.

В ателье работают и мужчины. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как говорит Элина, без дополнительных сотрудников было бы просто не обойтись.

- Мы, например, изготовили более 1300 маскхалатов – это очень круто, потому что их очень сложно шить, - объясняет она. - Одна швея способна сшить за смену от 4 до 6 таких изделий. А они очень были нужны, ведь без них бойцов было видно на снегу, и их расстреливали. Поэтому мы взяли много девочек-швей, чтобы массово шить маскхалаты. Сейчас снег в зоне СВО сходит, и мы перешли на пятиточечники, на подсумники для гранат, на толстовки. Когда разработаем выкройки для летних маскхалатов, то примемся за них.

Балаклавы для бойцов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Чем еще сейчас занимаются в ателье Элины?

- Сейчас мы делаем новую версию толстовки - на весну, - говорит она. – Такая толстовка будет с молнией до низа, с болоньевыми вставками на плечах, на карманах и на локтях, потому что весной их будут носить без верхней одежды, и нужно, чтобы они не вытирались в плечах и на локтях, и чтобы были усиленные карманы. Еще мы готовим к производству летний маскхалат из легкой ткани, который будет одеваться без теплой одежды. Также трусы для «лежачих» раненых с липучками по бокам. Недавно начали шить термобелье и уже изготовили 378 изделий.

На передовой нужны теплые вещи. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

А еще Элина собрала для Екатерины Панфиловой из Донбасса 300 тысяч рублей – на подержанную «буханку». Старую она передаст бойцам на передовой.

Понемногу обживается на новом месте и привезенная с передовой кошечка Муха.

- Муха уже считает, что она главная в доме, - смеется Элина. - Детей к себе не подпускает, гоняет двух моих кошек Машку и Мишку. Но меня с моим мужем признает – любит. Надеюсь, что со временем ее сердце оттает.

Готова еще одна партия пятиточечников. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Более 17 тысяч изделий

В ателье ведется строгий учет – сколько всего уже изготовлено вещей для бойцов СВО.

- За четыре месяца мы сшили более 17 тысяч 500 изделий, - перечисляет Элина Патыкова. - Из них – 1300 толстовок, 3000 снудов, 4000 балаклав, 2500 пятиточечников, 1321 маскхалат, больше тысячи носилок, 437 трусов, 500 пар варежек, 348 повязок «свой-чужой», связали 2500 пар носков, 57 подсумников. А одни носилки, например, позволят помочь спасти до 10 жизней, и можно посчитать, сколько раненых мы помогли спасти.

Пожертвования можно выслать по реквизитам:

2202 2032 5575 0293

ELINA P

Сбербанк

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