Компьютерная академия ТОР — отличная возможность освоить перспективную профессию. Фото: ru.freepik.com
Научиться программированию можно в любом возрасте. А сейчас — еще и с существенной скидкой! Компьютерная академия ТОР объявляет набор на курсы обучения Python с последующим трудоустройством. Занятия начинаются уже 5 декабря. В основе программы лежат реальные требования IT-рынка работодателей.
Программа рассчитана на аудиторию от 15 до 55 лет. Учиться могут старшеклассники, студенты, а также те, кто сейчас находится без работы или мечтает сменить текущую профессию на новую и перспективную. Кстати, особенность этого курса в том, что основной задачей Компьютерной Академии ТОР, является трудоустройство каждого студента.
Записаться на мастер-класс "Python - первый шаг"
В Компьютерной академии ТОР овладеть языком программирования Python можно с нуля и совершенно без подготовки. От учеников требуют только желание, усердие и дисциплину. Остальное предоставят в Компьютерной академии. Здесь преподают педагоги, которые давно занимаются программированием и работают в ведущих IT-компаниях. Они дают знания высокой концентрации: 90% практики и никакой «воды». Именно то, что необходимо для быстрого и качественного освоения профессии.
Курс рассчитан на 12 месяцев, учеба проходит очно по вечерам дважды в неделю. А начать работать можно, не дожидаясь выпуска.
- использовать фундаментальные принципы создания десктопных программ на Python;
- понимать принципы функционального, объектно-ориентированного программирования и применять их в разработке программного обеспечения;
- использовать паттерны ООП и проектировать структуру программ на языке UML;
- сериализовать и парсить данные, используя JSON, XML и стандартные инструменты Python;
- создавать многопоточные и асинхронные серверы на сокетах и разрабатывать клиент-серверные решения;
- разрабатывать web-приложения с помощью фреймворка Django;
- работать с Git-репозиторием. Писать unit-тесты, нагрузочные тесты и автоматические тесты;
- и многим другим навыкам, которые в данный момент востребованы на рынке труда в сфере IT.
Занятия проходят в технически оснащенных аудиториях. Преподаватель уделяет время всем, ведь в группах занимаются не более 16 человек.
Фото: ru.freepik.com
Во время обучения студенты создают собственные проекты, которые впоследствии можно будет представить работодателям в качестве портфолио. Компьютерная академия ТОР приглашает HR-специалистов IT-компаний на защиту курсовых и дипломных проектов. Так что работу можно найти еще во время обучения.
По окончании обучения студенты получают международный диплом Компьютерной академии ТОР, а также сертификат Microsoft.
Для тех, кто хочет попробовать свои силы в программировании, 23 ноября пройдет бесплатный открытый урок "Python: первый шаг", на котором в течение 1,5 часа каждый сможет написать свою первую простейшую программу. Количество мест ограничено, необходима предварительная регистрация.
Компьютерная Академия ТОР, Пермь, улица Швецова, 39, 3-й этаж;
Телефон приемной комиссии: +7 (342)-215-07-63