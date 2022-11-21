Компьютерная академия ТОР — отличная возможность освоить перспективную профессию. Фото: ru.freepik.com

Научиться программированию можно в любом возрасте. А сейчас — еще и с существенной скидкой! Компьютерная академия ТОР объявляет набор на курсы обучения Python с последующим трудоустройством. Занятия начинаются уже 5 декабря. В основе программы лежат реальные требования IT-рынка работодателей.

Программа рассчитана на аудиторию от 15 до 55 лет. Учиться могут старшеклассники, студенты, а также те, кто сейчас находится без работы или мечтает сменить текущую профессию на новую и перспективную. Кстати, особенность этого курса в том, что основной задачей Компьютерной Академии ТОР, является трудоустройство каждого студента.

Записаться на мастер-класс "Python - первый шаг"

В Компьютерной академии ТОР овладеть языком программирования Python можно с нуля и совершенно без подготовки. От учеников требуют только желание, усердие и дисциплину. Остальное предоставят в Компьютерной академии. Здесь преподают педагоги, которые давно занимаются программированием и работают в ведущих IT-компаниях. Они дают знания высокой концентрации: 90% практики и никакой «воды». Именно то, что необходимо для быстрого и качественного освоения профессии.

Курс рассчитан на 12 месяцев, учеба проходит очно по вечерам дважды в неделю. А начать работать можно, не дожидаясь выпуска.

Чему же учат на курсах программирования Python?

- использовать фундаментальные принципы создания десктопных программ на Python;

- понимать принципы функционального, объектно-ориентированного программирования и применять их в разработке программного обеспечения;

- использовать паттерны ООП и проектировать структуру программ на языке UML;

- сериализовать и парсить данные, используя JSON, XML и стандартные инструменты Python;

- создавать многопоточные и асинхронные серверы на сокетах и разрабатывать клиент-серверные решения;

- разрабатывать web-приложения с помощью фреймворка Django;

- работать с Git-репозиторием. Писать unit-тесты, нагрузочные тесты и автоматические тесты;

- и многим другим навыкам, которые в данный момент востребованы на рынке труда в сфере IT.

Занятия проходят в технически оснащенных аудиториях. Преподаватель уделяет время всем, ведь в группах занимаются не более 16 человек.

Фото: ru.freepik.com

Во время обучения студенты создают собственные проекты, которые впоследствии можно будет представить работодателям в качестве портфолио. Компьютерная академия ТОР приглашает HR-специалистов IT-компаний на защиту курсовых и дипломных проектов. Так что работу можно найти еще во время обучения.

По окончании обучения студенты получают международный диплом Компьютерной академии ТОР, а также сертификат Microsoft.

Для тех, кто хочет попробовать свои силы в программировании, 23 ноября пройдет бесплатный открытый урок "Python: первый шаг", на котором в течение 1,5 часа каждый сможет написать свою первую простейшую программу. Количество мест ограничено, необходима предварительная регистрация.

Компьютерная Академия ТОР, Пермь, улица Швецова, 39, 3-й этаж;

Телефон приемной комиссии: +7 (342)-215-07-63