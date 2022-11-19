Лед на Каме. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Согласно среднемноголетних наблюдений, в Пермском крае своего максимума толщина льда в целом за зиму достигает в конце марта – начале апреля на реках севера, северо-восточного водосбора (нижнее течение Колвы, Вишеры, Язьвы, Камы, Яйвы, Косьвы), на остальных водотоках – в период с 20 по 31 марта.

Самый толстый лед на реках Пермского края

Для правых притоков Камы, таких как реки Коса, Лолог, Иньва, Велва, Обва и Сива, характерно более спокойное течение и устойчивый ледостав с максимальной толщиной льда на конец марта: в среднем от 56 см – на Обве, до 63 см – на Велве и Куве. На реке Очер максимальная толщина льда за зиму достигает 53 см.

В среднем течении рек Сылвы и Чусовой, а также на их притоках (Барда, Вогулка, Серебрянка) наибольшей толщины лед достигает в конце марта (57–64 см).

По длине крупных рек, таких как Кама и Чусовая, наблюдается плавное увеличение толщины льда вниз по течению, что объясняется уменьшением скоростей течения (в том числе на перекатах), увеличением ширины и глубины водотока. Так, в марте на реке Каме толщина льда увеличивается от 55 см (г/п Ширяевский и Волосницкое) до 65 см (Гайны) и 70 см (Бондюг). На реке Чусовой – от 49 см (Косой Брод), 58 см (Староуткинск) и до 60 см (Кын).

В суровые зимы лед может нарастать за зиму до 100 см и более, а в теплые – не превышать 30–60 см. В холодные зимы 1956–1957, 1966–1967, 1971–1972 годов на северных реках Пермского края (нижнее течение Камы, Вишеры, Язьвы, Колвы, Яйвы) толщина льда в конце марта составляла от 78 до 107 см, на остальных водотоках – в среднем 78 см, изменяясь в пределах от 64 до 94 см.

На реках Велва, Вогулка, Койва, Кува толщина льда к концу зимы достигала 107–127 см. В отдельных случаях это связано с частичным перемерзанием рек и образованием наледей. В теплые зимы 1977–78, 1967–68, 1982–83 годов на северных реках толщина льда в конце марта составляла 40–54 см, на остальных водотоках – в среднем 33 см, изменяясь в пределах от 17 до 46 см.

От чего зависит толщина люда на реках Пермского края

Друзья, знаете ли вы, что толщина льда на открытых водоёмах во многом зависит от величины снежного покрова?

Оказывается, нарастание льда происходит в результате теплообмена между ледяным покровом и атмосферой при отрицательном балансе тепла. Значительное влияние на распределение толщины льда по акватории оказывает снежный покров.

Высота снега на льду составляет в среднем 50% от толщины льда в январе, 40% – в феврале, а в марте уменьшается до 30%. При этом, на северных реках высота снега на льду в среднем на 5% больше, чем на южных. Практически на всех реках отмечается наличие снежного льда, который формируется при выходе воды на лёд и замерзании затопленного водой снега.

После образования ледостава нарастание толщины ледяного покрова на реках происходит по-разному, в зависимости от температуры воздуха, высоты снега на льду, особенностей подземного питания и т.д.

К концу ноября толщина льда изменяется на реках Камского бассейна от 19 до 25 см, к концу декабря лёд в среднем достигает толщины 36 см, в январе – 49 см. В феврале наблюдается дальнейшее увеличение толщины ледяного покрова, которое изменяется на разных реках от 47 до 65 см. В конце марта разница в толщине льда на реках достигает 20-25 см. Своего максимума толщина льда в целом за зиму достигает в конце марта.

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